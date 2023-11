Niemieckie 500+ (Kindergeld) - 3 przykłady sytuacji rodzinnych. Dziecko partnera w Polsce, dzieci uczące się i pracujące

Niemcy, jak wiele innych krajów w Unii Europejskiej, oferują różnego rodzaju świadczenia rodzinne mające na celu wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi. Jednym z takich świadczeń jest Kindergeld, które stanowi istotne wsparcie dla rodziców w utrzymaniu i wychowywaniu dzieci. Jednakże, jak w przypadku wielu programów socjalnych, pojawiają się pytania dotyczące kto i w jakich sytuacjach ma prawo do tego świadczenia. Zapraszamy do zapoznania się z naszym przewodnikiem po niemieckim Kindergeld na przykładzie trzech, dość często występujących, sytuacji rodzinnych.

Kindergeld na dziecko partnera w Polsce

Jednym z często pojawiających się pytań wśród osób pracujących w Niemczech i wychowujących dzieci w Polsce jest to, czy Kindergeld przysługuje na dziecko partnera, z którym dziecko jest wychowywane wspólnie. Otóż, takie prawo istnieje. Osoby pracujące za granicą, w tym w Niemczech, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zasadniczo mają prawo do niemieckiego Kindergeld, nawet jeśli ich dziecko mieszka w innym kraju UE, takim jak Polska.



Co więcej, nie jest istotne, czy dziecko jest biologicznym dzieckiem partnera. Jeżeli stale uczestniczysz w opiece i utrzymaniu dziecka swojego partnera, to możesz ubiegać się o Kindergeld.



Jednak, aby uzyskać to świadczenie, istnieją pewne warunki. Musisz udokumentować, że Ty i Twój partner wspólnie dzielicie odpowiedzialność za opiekę i utrzymanie dziecka. To może wymagać dostarczenia dodatkowej dokumentacji, takiej jak dowody zamieszkania wspólnie i świadczenia wsparcia finansowego dla dziecka.



Warto również pamiętać, że jeśli otrzymujecie lub jesteście uprawnieni do świadczeń rodzinnych w Polsce, sytuacje te mogą być koordynowane na poziomie Unii Europejskiej. W takich przypadkach, zazwyczaj pierwszeństwo ma kraj, w którym osoba dorosła pracuje. Na przykład, jeżeli pracujesz w Polsce, a Twój partner pracuje w Niemczech, to w Polsce będzie wypłacane świadczenie 800+, a w Niemczech tzw. dodatek dyferencyjny (Kindergeld minus 800+).

Kindergeld dla studiujących dorosłych dzieci partnera

Niemieckie prawo przewiduje możliwość przyznawania Kindergeld także dla studiujących dorosłych dzieci partnera. Warunkiem jest, że nowy partner życiowy przyjął to dziecko do swojego gospodarstwa domowego, a dziecko nadal kontynuuje naukę, na przykład na studiach, i nie przekroczyło 25. roku życia.



Ostatecznie, nawet w tych bardziej skomplikowanych sytuacjach, istnieje możliwość uzyskania Kindergeld dla studiującego dorosłego dziecka, które zostało przyjęte do nowego gospodarstwa domowego.

Kindergeld dla uczących się i pracujących dzieci

W Polsce, wprowadzenie świadczenia 500+ stało się tematem gorącej debaty. Jednym z często poruszanych zagadnień jest, czy dorosłym dzieciom uczącym się i jednocześnie pracującym przysługuje Kindergeld. Zgodnie z ogólną zasadą, Kindergeld przysługuje do ukończenia przez dziecko 25 roku życia, jednak warunkiem jest kontynuacja nauki po ukończeniu szkoły średniej.



Warto zaznaczyć, że praca na pół etatu lub mniej nie wyklucza prawa do Kindergeld. Nawet praca na więcej niż pół etatu w niektórych przypadkach nie spowoduje utraty tego świadczenia. Federalny Trybunał Finansowy w wyroku z 11.12.2018 r. orzekł, że po ukończeniu pierwszych studiów lub uzyskaniu wykształcenia zawodowego, Kindergeld przysługuje, gdy dziecko pracuje nie więcej niż 20 godzin tygodniowo.

Kindergeld w Niemczech. Podsumowanie

Kindergeld w Niemczech może przysługiwać na różne rodzaje sytuacji rodzinnych, w tym na dzieci partnerów, studiujące dorosłe dzieci i te uczące się oraz pracujące jednocześnie. Kluczowe jest spełnienie odpowiednich warunków i udokumentowanie swojej sytuacji. Niemieckie prawo jest elastyczne i uwzględnia różnorodność rodzinnych układów, aby zapewnić wsparcie finansowe dla wszystkich dzieci w Niemczech. Warto poznać swoje prawa i skorzystać z dostępnych świadczeń, które mogą znacząco wpłynąć na komfort życia rodziny.