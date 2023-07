500 zł dla ucznia. Stypendium w roku szkolnym 2023/2024

Sprawdź jaka jest procedura przyznawania stypendium w roku szkolnym 2023/2024. Co trzeba zrobić żeby otrzymać pieniądze?

Stypendium Prezesa Rady Ministrów do tej pory wynosiło 300 zł. W nadchodzącym roku szkolnym 2023/24 będzie to kwota 500 zł.

Wniosek o stypendium w roku szkolnym 2023/24

Wnioski co do zasady sporządzane są przez samorząd uczniowski. Może się jednak zdarzyć, że taki samorząd w danej szkole nie został utworzony. W takiej sytuacji wnioski sporządzane są przez komisję, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły.

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów przedstawia się radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana - radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 24 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Wniosek o stypendium w roku szkolnym 2023/24 - wzór

Wniosek ten powinien zawierać następujące elementy:

1) imię i nazwisko kandydata do stypendium;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2) informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium.

Procedura przyznawania stypendium

Krok 1. Rada pedagogiczna zatwierdza jednego kandydata

Rada szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana - rada pedagogiczna, zatwierdza jednego kandydata do stypendium.

Krok 2. Dyrektor przedstawia wniosek kuratorowi

Wniosek zatwierdzony odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Krok 3. Kurator kieruje wniosek do Prezesa Rady Ministrów

Kurator oświaty sprawdza zgodność wniosków z warunkami określonymi w art. 90h ust. 1-3 ustawy, sporządza listę zbiorczą zatwierdzonych kandydatów do stypendium i przedstawia ją - za pośrednictwem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 31 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Stypendium w roku szkolnym 2023/24 - wypłata

Stypendium wypłacane jest przez wojewodę w dwóch ratach:

I rata - do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia;

II rata - do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.