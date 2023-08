Referendum 2023 - skutki niewzięcia karty do głosowania

Osoby, które odmówią odbioru karty do głosowania w referendum, nie będą wliczane do puli uczestniczących w referendum - powiedział 30 sierpnia przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Dodał, że frekwencja wyborcza i referendalna nie będą tożsame, a odmowa odebrania którejkolwiek karty do głosowania musi być odnotowana przez komisję w spisie wyborców.