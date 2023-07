Przedszkole to instytucja opiekuńczo-wychowawcza przeznaczona dla dzieci w wieku od około 3 do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Jest to pierwszy etap edukacyjny, który ma na celu przygotowanie dzieci do nauki w szkole podstawowej. Przedszkola oferują program nauczania oparty na zabawie, aktywnościach manualnych, ruchu i kreatywności, które wspierają rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i fizyczny dzieci.