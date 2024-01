MEN: Nauczyciel dyplomowany z podwyżką 2198 zł. Dyplomowani mówią o 1365 zł. Czy ktoś tu kłamie?

Nikt nie kłamie. Ministerstwo mówi prawdę. I prawdę mówią nauczyciele.

Nie, nikt nie kłamie - min. Nowacka i kierowany przez nią resort mówią o podwyżkach średniego wynagrodzenia, a nauczyciele pokazują podwyżki zasadniczego wynagrodzenia.

MEN zrobili to samo co robił przez ostatnie lata Przemysław Czarnek, który do szału doprowadzał nauczycieli mówiąc o tym, że ich sytuacja finansowa jest świetna "bo wynagrodzenie średnie". Średnie wynagrodzenie nauczyciela zawiera odprawy, nadgodziny, dodatki.

MEN: Spełniliśmy obietnicę 1500 zł podwyżek

MEN opublikowało taki komunikat:

Średnie wynagrodzenie nauczycieli brutto wzrośnie o ponad 1500 zł. Zgodnie z zapowiedziami, wynagrodzenia zostały podniesione o 30% dla nauczycieli dyplomowanych i mianowanych oraz 33% dla początkujących. Oznacza to, że średnie wynagrodzenie, wynikające z Karty Nauczyciela, dla n.początkującego wzrasta o 1577 zł, dla mianowanego o 1720 zł, a dyplomowanego o 2198 zł. Wynagrodzenie nauczyciela jest wieloskładnikowe.

Min. Barbara Nowacka powtórzyła tezę o spełnieniu obietnicy wyborczej podwyżek o 1500 zł w "Polsat News"odpowiadając na pytanie o to dlaczego podwyżka 1500 zł dotyczy nie pensji zasadniczej (podstawowej) a wynagrodzenia średniego.

Nauczyciele: nie spełniliście obietnicy

Bo minimalne wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie od 1167 zł do 1365 zł w zależności od stopnia awansu zawodowego. To są mniejsze kwoty niż obiecane przez premiera D. Tuska 1500 zł brutto. Perspektywy dla nauczycieli są jednak dobre - jest prawdopodobne, że znajdujący się w Sejmie projekt obywatelski przekształci się w ustawę. I nauczyciel dyplomowany będzie zarabiał tyle "w podstawie", co przeciętne wynagrodzenie w Polsce, czyli w 2025 r. około 7400 zł brutto. Wobec obecnych 5915 zł jest to kolejna podwyżka o około 1500 zł w 2025 roku. Już za rok. Do tego dodatki i nadgodziny. Może zawód nauczyciela odzyska finansowy blask?

Jak było w 2023 r.

Minimalna pensja nauczyciela w 2023 r. bez dodatków, nadgodzin, dofinansowania z gminy, to:

1) nauczyciel początkujący - 3690 zł brutto (2846 zł netto/na rękę)

2) nauczyciele mianowani - 3890 zł brutto (2982 zł netto/na rękę)

3) nauczyciela dyplomowani - 4550 zł brutto (3432 zł netto/na rękę).

Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2024 r.

Załącznikiem do projektu rozporządzenia jest tabela, w której podanych jest 6 stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Uwzględnione są wszystkie trzy stopnie awansu zawodowego nauczycieli, tj. nauczyciel początkujący, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany oraz dwa poziomy wykształcenia:

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i przygotowanie pedagogicznym w zależności od stopnia awansu zawodowego ma wzrosnąć od 1 stycznia 2024 r. o kwotę od 1167 zł do 1365 zł.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia (pierwsza grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. ma wynieść 4908 zł (podwyżka o 1218 zł), nauczyciela mianowanego 5057 zł (podwyżka o 1167 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego 5915 zł (podwyżka o 1365 zł).

Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym – stanowią najliczniejszą grupę wśród nauczycieli - to ponad 95% wszystkich nauczycieli.

Co to jest średnie wynagrodzenie nauczyciela?

W skład średniego wynagrodzenia wchodzi jednocześnie:

odprawa emerytalna dla nauczycieli przechodzących na emeryturę i świadczenie na start dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole.

Jest oczywistym, że ten sam nauczyciel nie może jednocześnie nabyć prawa do obu składników. Pokazuje to absurd "średniego wynagrodzenia"

Znaczna część składników tzw. średniego wynagrodzenia w świetle przepisów prawa pracy w ogóle nie stanowi wynagrodzenia, ze względu na ich socjalny charakter.

Tego rodzaju świadczeniem jest np.:

odprawa emerytalna (rentowa) czy też odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Są to składniki wypłacane okazjonalnie w związku z wystąpieniem określonej sytuacji faktycznej (rozwiązanie stosunku pracy, przejście na emeryturę).

Tym samym składniki te nie mogą być utożsamiane z comiesięcznymi zarobkami (pensją) nauczyciela.

W skład tzw. średniego wynagrodzenia wlicza się również dodatki funkcyjne i motywacyjne należne nie nauczycielom, a kadrze kierowniczej – dyrektorom i wicedyrektorom szkół, za pracę nienauczycielską, oraz tylko tym nauczycielom, którzy pełnią np. funkcje wychowawcy czy mentora.