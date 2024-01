Nauczyciel początkujący 4908 zł (podwyżka o 1218 zł), mianowany 5057 zł (+1167 zł), dyplomowany 5915 zł (+1365 zł). Kwoty brutto [Zasadnicze wynagrodzenia w 2024 r.]

Znamy wysokość rzeczywistych (a nie średnich) pensji podstawowych nauczycieli. Od 1 stycznia 2024 r. podwyżka od 1167 zł do 1365 zł. Są to pensje 4908 zł, 5057 zł i 5915 zł. Kwoty brutto. Podwyżki są 33% dla początkujących i 30% dla mianowanych i dyplomowanych.

Minimalne wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie od 1167 zł do 1365 zł w zależności od stopnia awansu zawodowego. To są mniejsze kwoty niż obiecane przez premiera D. Tuska 1500 zł brutto. Perspektywy dla nauczycieli są jednak dobre - jest prawdopodobne, że znajdujący się w Sejmie projekt obywatelski przekształci się w ustawę. I nauczyciel dyplomowany będzie zarabiał tyle "w podstawie", co przeciętne wynagrodzenie w Polsce, czyli w 2025 r. około 7400 zł brutto. Wobec obecnych 5915 zł jest to kolejna podwyżka o około 1500 zł w 2025 roku. Już za rok. Do tego dodatki i nadgodziny. Może zawód nauczyciela odzyska finansowy blask?

Jak było w 2023 r.

Minimalna pensja nauczyciela w 2023 r. bez dodatków, nadgodzin, dofinansowania z gminy, to:

1) nauczyciel początkujący - 3690 zł brutto (2846 zł netto/na rękę)

2) nauczyciele mianowani - 3890 zł brutto (2982 zł netto/na rękę)

3) nauczyciela dyplomowani - 4550 zł brutto (3432 zł netto/na rękę).

Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2024 r.

Załącznikiem do projektu rozporządzenia jest tabela, w której podanych jest 6 stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Uwzględnione są wszystkie trzy stopnie awansu zawodowego nauczycieli, tj. nauczyciel początkujący, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany oraz dwa poziomy wykształcenia:

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i przygotowanie pedagogicznym w zależności od stopnia awansu zawodowego ma wzrosnąć od 1 stycznia 2024 r. o kwotę od 1167 zł do 1365 zł.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia (pierwsza grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. ma wynieść 4908 zł (podwyżka o 1218 zł), nauczyciela mianowanego 5057 zł (podwyżka o 1167 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego 5915 zł (podwyżka o 1365 zł).

Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym – stanowią najliczniejszą grupę wśród nauczycieli - to ponad 95% wszystkich nauczycieli.

Po podwyżce o 30% kwoty brutto zmieniłyby się dla:

nauczyciela początkującego o 1107 zł brutto, nauczyciela mianowanego o 1167 zł, nauczyciela dyplomowanego o 1365 zł.

I dałoby to taki układ pensji brutto i netto:

Nauczyciel Brutto Netto początkujący 4797 zł 3599,78 zł mianowany 5057 zł 3776,95 zł dyplomowany 5915 zł 4362,69 zł

Trafiliśmy z pensjami nauczyciela dyplomowanego i mianowanego. W przypadku początkującego rząd zastosował podwyżkę o 33% (my liczyliśmy 30%). Przykład takiej prognozy w tym artykule z października 2023 r.:

Czym różni się wynagrodzenie zasadnicze od średniego

Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynika z kwoty bazowej dla nauczycieli określonej w ustawie budżetowej. W ustawie budżetowej na 2024 r., uchwalonej w czwartek przez Sejm, kwotę bazową ustalono na wysokości 5176,02 zł, co - jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu nowelizacji rozporządzenia - oznacza wzrost średnich wynagrodzeń o 30 proc. w stosunku do średnich wynagrodzeń obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. Jednocześnie wskazano, że na mocy ustawy okołobudżetowej średnie wynagrodzenia nauczyciela początkującego będzie zwiększone dodatkowo - wzrośnie o 33 proc.

Wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli implikuje wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i zależnych od niego dodatków. "W projektowanym rozporządzeniu stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostały ustalone przy zachowaniu dotychczasowego udziału wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu średnim nauczycieli" - czytamy w uzasadnieniu.

Wynagrodzenia nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego

Pozostali nauczyciele to osoby z zawodowym tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych. Nauczyciele z tych grup zaszeregowania mają otrzymać podwyżki o kwoty od 1188 zł brutto do 1210 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia (druga grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. ma wynieść 4788 zł brutto (wzrost o 1188 zł brutto), nauczyciela mianowanego - 4910 zł brutto (wzrost o 1210 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego - 5148 zł brutto (wzrost o 1188 zł brutto).

Dodatki do wynagrodzenia nauczycieli w 2024 r.

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, którego minimalną wysokość określa minister edukacji w rozporządzeniu, nauczyciele otrzymują też dodatki do niego. Są one określone w Karcie Nauczyciela. Jest ich kilkanaście: za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dla opiekuna stażu, dla wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy, nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Wysokość części dodatków przepisy uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe) – wzrost wynagrodzenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost składników od niego zależnych. O wysokości innych dodatków decydują samorządy w regulaminach wynagradzania. Samorządy mogą też przyznać nauczycielom wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż wynika z rozporządzenia ministra edukacji o minimalnych stawkach.

Podstawa prawna dla pensji zasadniczych nauczycieli w 2024 r.

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zgodnie z nim minimalne wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o kwotę od 1167 zł brutto do 1365 zł brutto w zależności od stopnia awansu zawodowego.

Projektowana nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Komunikat MEN

MEN przypomina na swojej stronie internetowej, że zgodnie z przepisami ustawy Karty Nauczyciela, podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia danego roku.

"Kierownictwo MEN dokłada wszelkich starań, by podwyżki dla nauczycieli mogły być wypłacane niezwłocznie po podpisaniu ustawy budżetowej przez Prezydenta RP. Dlatego pierwsze decyzje Ministra Edukacji dotyczyły właśnie zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli" - czytamy na stronie resortu.