Ponad 6000 zł dofinansowania na edukację matematyczną. Sprawdź zasady, jeśli twoje dziecko potrzebuje pomocy.

Do października 2024 r. będą przyznawane dotacje na realizację projektów, których tematem przewodnim będzie geometria. Wsparcie dostaną pomysły, które udowodnią, że geometria jest nie tylko wszechobecna, ale przede wszystkim ciekawa i inspirująca.

Programy grantowe na edukację matematyczną

Przedmioty ścisłe są tymi, które niezależnie od etapu edukacji sprawiają uczniom najwięcej problemów. Jednocześnie jednak znajomość należącej do nich matematyki jest we współczesnym świecie uważana za jedną z kluczowych umiejętności. Niezwykle ważnej jest więc wspieranie uczniów jej nauce. To właśnie jest misją mFundacji, która co rok ogłasza dwa programy grantowe – mPotęga (na projekty edukacji matematycznej w klasach 4–8) i Rosnę z matematyką (na projekty edukacji matematycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym). Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie Fundacji, w 2023 r. przekazała ona 450 beneficjentom ponad 3.000.000 zł, z czego wynika, że dofinansowanie wynosiło średnio ok. 6666 zł. Najczęściej wśród dofinansowanych placówek znajdowały się szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe i przedszkola z małych miejscowości.

W 2024 rok trzeba postawić na praktyczny wymiar geometrii

Tematem przewodnim w kolejnej edycji programu ogłoszonym jesienią 2023 r. jest praktyczny wymiar geometrii. Do października 2024 r. Fundacja będzie przyznawała dotacje projektom, których tematem przewodnim jest właśnie geometria, która sprawia uczniom polskich szkół wiele problemów. Wesprze ona pomysły, które udowodnią, że geometria jest nie tylko wszechobecna, ale przede wszystkim ciekawa, inspirująca i że można jej uczyć inaczej niż tylko przy szkolnej tablicy. Geometrię można bowiem zauważyć w architekturze, na budowie, w sztuce, kuchni czy modzie. Innymi słowy, Fundacji zależy na projektach interdyscyplinarnych i takich, które pokażą praktyczną stronę geometrii.

Program będzie realizowany do października 2024 r. O dofinansowanie mogą występować:

- szkoły publiczne,

- przedszkola publiczne,

- biblioteki,

- uczelnie wyższe,

- organizacje pozarządowe działające dłużej niż 1 rok (zarejestrowane w KRS).

Wnioski o przyznanie dotacji są rozpatrywane przez cały rok, raz w miesiącu. Najbliższe terminy ich przyjmowania upływają 6 marca, 4 kwietnia i 8 maja.

Odbiorcami dofinansowanych działań powinny być dzieci i młodzież szkolna (do końca edukacji w szkole średniej), ale w projektach mogą również uczestniczyć studenci, nauczyciele, rodzice i opiekunowie oraz społeczności lokalne.

Kwota dofinansowania nie jest z góry określona. Budżet projektu powinien być dostosowany do jego charakteru i liczby uczestników i może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Co ważne, jedna szkoła (organizacja) może składać dowolną liczbę wniosków w ciągu roku!



Podstawa prawna

ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 166 ze zm.)