Niektórzy w lutym dostaną 1600 plus, zamiast 800 plus. Bez składania wniosku. Sprawdź dlaczego i czy ty też.

Wysokość świadczenia wychowawczego 500 plus wzrosła od 1 stycznia 2024 r. o 300,00 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma do końca lutego czas na wypłacenie należnych świadczeń.

Komu przysługuje 800 plus?

Program Rodzina 500+ od stycznia 2024 r. przekształcił się w program Rodzina 800+, co ucieszyło wielu rodziców. Jego celem jest wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje bez kryterium dochodowego, na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Otrzymają je obywatele polscy, a w przypadkach określonych przez ustawodawcę, także cudzoziemcy:

REKLAMA

matka albo ojciec, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,

opiekun faktyczny dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

opiekun prawny dziecka, albo

dyrektor domu pomocy społecznej, albo

rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Dlaczego w lutym 2024 r. świadczenie może być wyższe?

Pierwsze przelewy w wysokości wyższej o 300,00 zł trafiły na konta rodziców już 29 grudnia 2023 r. Zmiana wysokości świadczenia nastąpiła z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Jednak choć wysokość świadczenia zmieniła się od 1 stycznia 2024 r., to konieczność przeprowadzenia zmian technicznych związanych z obsługą świadczenia sprawiła, że nie wszyscy otrzymali je od w styczniu w należnej wysokości. Takie postępowanie jest zgodne z prawem, bo jak wynika z art. 2 ust. 4 ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego w podwyższonej wysokości następuje do dnia 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2024 r. Jak z tego wynika, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma do końca lutego czas na wypłacenie należnych zaległych świadczeń, a osoby, do których świadczenie nie trafiło w styczniu, otrzymają je w lutym w wysokości 1600,00 zł, zamiast 800,00 zł. Harmonogram wypłat na luty obejmuje aż 10 terminów. Są to: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22 lutego.

800 plus na nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął już przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 trwający od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Aby uzyskać prawo do niego na ten okres, wniosek należy złożyć wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów wnioskowania :

- Platformę PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS

- portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl

- bankowość elektroniczną.

Jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony od 1 lutego do 30 czerwca 2024 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego, tj. od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 30 czerwca 2024 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.



Podstawa prawna

ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 810 ze zm.)

art. 2 ust. 4 ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2023 r. poz. 1565)