Rada rodziców wydaje wspólne pieniądze. Ale czy na pewno prawidłowo dokumentuje wydatki? Sprawdź, czy wiadomo, na co idą twoje składki.

Rady rodziców są organami pomocniczymi szkół. Choć działają na ich terenie, to reprezentują ogół rodziców. Skoro nie mogą posiadać NIP i być podatnikami VAT, to jak powinny dokumentować dokonywane zakupy?

Czy rada rodziców może występować w obrocie prawnym?

Rady rodziców funkcjonują na podstawie art. 83 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Działają w szkołach i placówkach i reprezentują ogół rodziców uczniów. Status prawny rad rodziców budzi wątpliwości. W praktyce przyjmuje się, że są one społecznymi organami pomocniczymi szkół i nie mają zdolności do samodzielnego występowania w obrocie prawnym, a w konsekwencji nie mogą posiadać swojego NIP czy też być podatnikiem VAT.

Także Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazuje w wyjaśnieniach, że rada rodziców może gromadzić środki finansowe. Jako organ szkoły publicznej, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego – rada nie ma osobowości i zdolności prawnej. Nie może zatem zatrudniać osób, zawierać umów, itp.

Rada rodziców ustala w swoim regulaminie m.in. zasady wydatkowania środków finansowych, które gromadzi na:

1) subkoncie na koncie szkoły albo

2) odrębnym koncie rady rodziców.

Jak dokumentować zakupy finansowane przez radę rodziców?

W przypadku dokonywania zakupów za środki zgromadzone przez radę, dokumentowanych fakturą, w praktyce możliwe są dwa przypadki:



1) gdy nabywcą jest szkoła – w takim wypadku na fakturze jako nabywca powinna zostać wskazana gmina będąca jednostką nadrzędną w stosunku do tejże szkoły, przy której działa rada i to jej NIP powinien być wskazany jako NIP nabywcy; w takim wypadku dane szkoły czy rady rodziców mogą pojawić się na fakturze jako dodatkowe dane odbiorcy (np. w uwagach czy informacjach dodatkowych;



2) przedstawiciel rady rodziców będzie dokonywał w jej imieniu zakupu, a faktycznym nabywcą nie będzie w tym wypadku szkoła (gmina); w takiej sytuacji transakcji dokonuje konkretny rodzic jako przedstawiciel rady, a transakcja powinna co do zasady zostać udokumentowana paragonem (odrębnym zagadnieniem jest w tym wypadku to, czy regulamin rady dopuszcza dokonywanie takich transakcji); oczywiście osoba dokonująca zakupu może również na ogólnych zasadach zażądać wystawienia faktury, lecz jako nabywca będzie na niej wówczas również wskazana osoba fizyczna (rodzic dokonujący zakupu), a rada rodziców może jedynie zostać wskazana jako odbiorca – analogicznie jak w przypadku faktury wystawionej na gminę.



Podstawa prawna

art. 15 ust. 1, art. 106b, art. 106e, art. 111 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.)

art. 83 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 900)