Trzy razy w ciągu 6 lat. Jak zgodnie z prawem nauczycie może dostać nagrodę jubileuszową częściej niż co 5 lat? [WYLICZENIA]

Trzy razy w ciągu 6 lat. Jak zgodnie z prawem nauczyciel może dostać nagrodę jubileuszową częściej niż inni? Nagrody kolejnych stopni przysługują w odstępach 5 lat pracy, przy czym nagroda najniższego stopnia przysługuje za 20 lat pracy. Jednak można dostawać przelewy znacznie częściej.

Staż pracy i wysokość wynagrodzenia

Wysokość nagrody jubileuszowej przysługującej nauczycielom jest uzależniona od dwóch czynników – stażu pracy i wysokości miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

1) za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;

2) za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;

3) za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;

4) za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;

5) za 40 lat pracy – 250% wynagrodzenia miesięcznego.



Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jak widać, w zakresie obliczania stażu jubileuszowego obowiązują takie same zasady, jak w przypadku obliczania stażu do dodatku za wysługę lat, a więc należy brać pod uwagę nie tylko zatrudnienie w ramach stosunku pracy, ale także tzw. okresy równorzędne. Należą do nich m.in. okresy.:

- pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium za okres stażu;

- służby wojskowej;

- pracy na roli;

- urlopu wychowawczego;

- odbywania studiów doktoranckich.

REKLAMA

Udokumentowanie prawa do nagrody

Z punktu widzenia obliczania stażu pracy uwzględnianego podczas ustalania prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej konkretnemu pracownikowi, kluczowe jest to, że nauczyciel ma obowiązek udokumentowania swojego prawa do niej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, co może mieć miejsce np. gdy prawo to wynika nie tylko z okresu zatrudnienia w danym zakładzie pracy, ale z wcześniejszych okresów zatrudnienia, czy też okresów równorzędnych.

O ile większość nauczycieli zdaje sobie sprawę z tego, że zaliczeniu do stażu jubileuszowego podlegają wcześniejsze okresy zatrudnienia, o tyle nie zawsze wiedzą, na jakich zasadach należy zaliczać do niego okresy równorzędne. Sprawia to, że w praktyce nie są rzadkością sytuacje, w których w trakcie zatrudnienia nauczyciel dostarcza dodatkowe dokumenty np. dotyczące pracy na roli czy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a jego staż pracy nagle się zmienia. Pracownicy działu kadr zadają sobie wtedy pytanie, jak należy postąpić w tej sytuacji? Często bowiem zdarza się, że nauczyciel otrzymał nagrodę jubileuszową, a krótko po dokonaniu jej wypłaty dostarcza dokumenty podwyższające jego staż jubileuszowy i okazuje się, że jest uprawniony do nagrody wyższego stopnia.

Przepisy jasno wskazują, jak należy postąpić w takiej sytuacji: jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą. Jeżeli jednak ma w tym dniu okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

Co za tym idzie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a po upływie 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, zarówno nagroda niższa, jak i nagroda wyższa zostanie wypłacona w pełnej wysokości.

Przykład Zgodnie z dokumentami znajdującymi się w aktach osobowych Anny B., pracownica uzyskała w styczniu 2023 r. staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej z tytułu 20 lat pracy. Nagroda ta została wypłacona. Jednak w lutym 2023 r. pracownica dostarczyła pracodawcy zaświadczenie dokumentujące okres pracy na roli, z tytułu którego do jej stażu pracy doliczono 3 lata i 11 miesięcy pracy. Oznacza to, że w lutym 2024 r. pracownica ta nabędzie prawo do nagrody z tytułu 25 lat pracy. Ponieważ między nabyciem praw do obu nagród upłynęło więcej niż 12 miesięcy, nagroda wyższego rzędu zostanie wypłacona w pełnej wysokości. Po upływie kolejnych 5 lat pracy pracownica nabędzie prawo do kolejnej nagrody – z tytułu 30 lat pracy. To zaś oznacza, że na przestrzeni 6 lat i jednego miesiąca pracownica otrzyma trzy nagrody jubileuszowe kolejnych stopni, każdą w pełnej wysokości.