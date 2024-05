Unieważniono maturę. Kara za upublicznienie zdjęcia arkuszy [matura 2024 r. język polski, 7 V 2024 r.]

Informację przekazał dyrektor CKE dr. Marcin Smolik.

Pierwsza unieważniona matura 2024. "Maturzysta, który naruszył regulamin egzaminu, publikując zdjęcia arkuszy maturalnych z języka polskiego, został zdyskwalifikowany" - powiedział dr. Marcin Smolik, dyrektor (CKE). Szef CKE rozmawiał z Interią.

CKE o unieważnieniu egzaminu maturalnego

Reguły są jednoznaczne. Nie tylko korzystanie z telefonu albo tabletu uruchamia sankcję w postaci unieważnienia egzaminu.

Wystarczy samo wniesienie takich urządzeń na maturalną salę egzaminacyjną.

Reguły dotyczą nie tylko telefonów i tabletów, ale każdego urządzenia telekomunikacyjnego (podlega im np. mini-odbiornik radiowy bez ekranu, ale ze słuchawkami).

Decyzję o unieważnieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu podejmuje:

1) dyrektor szkoły albo

2) dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

WAŻNE! Maturzysta, który zostanie złapany na posiadaniu jakiekolwiek urządzenia telekomunikacyjne na sali egzaminacyjnej nie zda egzaminu. Nie musi z niego korzystać.

Unieważnienie matury - przesłanki CKE

Jakie są konsekwencje unieważnienia egzaminu maturalnego

Unieważnienie:

1) z przedmiotu obowiązkowego – skutkuje niezdaniem egzaminu w danym roku bez możliwości przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu

2) z jedynego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, do którego absolwent przystępuje obowiązkowo – skutkuje niezdaniem egzaminu w danym roku bez możliwości przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu.

Szczegółowe informacje o trybie unieważniania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu są zawarte w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującej w danym roku szkolnym, ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. W sposób schematyczny możliwe tryby postępowania w przypadku unieważnienia danego egzaminu maturalnego w związku ze stwierdzeniem przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez zdającego są przedstawione na diagramie poniżej: