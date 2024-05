Matura 2024. Tematy maturalne z języka polskiego z poprzednich lat

Matura 2024. Jakie tematy wypracowań maturalnych były w poprzednich latach? Jakie lektury się pojawiały?

Matura 2024

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się już jutro 7 maja (wtorek) o godz. 9:00. Egzamin na poziomie rozszerzonym z tego przedmiotu będzie 20 maja (poniedziałek).

Część ustna egzaminów odbędzie się od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego to 9 lipca 2024 r.

Lista lektur obowiązkowych na egzaminie z języka polskiego znajduje się poniżej:

A tutaj można zrobić powrtórkę z lektur, rozwiązując quizy.

W 2024 roku egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach - w Formule 2023 oraz w Formule 2015. Zdecydowana większość uczniów przystąpi do matury w Formule 2023.

Wypracowanie maturalne - tematy z ubiegłych lat

Łączny czas na napisanie egzaminu maturalnego z języka polskiego to 240 minut, w tym czasie uczeń ma do wypełnienia trzy części na dwóch arkuszach. 1. i 2. cześć znajdują się na arkuszu pierwszym i są to testy. Na drugim arkuszu znajduje się cześć 3. czyli wypracowanie.

Należy wybrać jeden z tematów, jednym z utworów literackich musi być lektura obowiązkowa, wybrana spośród lektur wymienionych na stronach arkusza egzaminacyjnego. Praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.

Jakie tematy pojawiały się na egzaminach maturalnych z języka polskiego w poprzednich latach? Prześledźmy.

Tematy wypracowań maturalnych 2023

Formuła 2023:

Temat 1: Człowiek - istota pełna sprzeczności

Temat 2: Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?

Formuła 2015

Temat 1: Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Pana Tadeusza", całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.

Temat 2: Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego oraz do wybranych tekstów kultury.

Temat 3: Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij – Ewa Lipska, "Mogę".

Tematy wypracowań maturalnych 2022

Temat 1: Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Pana Tadeusza", całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.

Temat 2: Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury.

Temat 3: Czym dla człowieka może być praca? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentów "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Interpretacja utworu poetyckiego. Józef Baran, "Najkrótsza definicja życia".

Tematy wypracowań maturalnych 2021

Temat 1: Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu "Lalki" Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury.

Temat 2: Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Ziemi obiecanej" Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury.

Interpretacja utworu poetyckiego: "Strych" Beata Obertyńska

Temat 3: Czy człowiek sam decyduje o swojej przyszłości? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Cudzoziemki" Marii Kuncewiczowej oraz wybranych tekstów kultury.

Tematy wypracowań maturalnych 2020

Temat 1: Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów "Wesela", do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury.

Temat 2: "Daremne" Anna Kamieńska - "Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.".

Tematy wypracowań maturalnych 2019

Temat 1: Czym dla człowieka może być wolność? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Dziadów cz. III", całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury.

Temat 2: "Samotność" Anna Świrszczyńska - "Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.".

