Nauczyciele: Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i inne składniki w 2024 r.

Na dodatkowe składniki wynagrodzenia nauczycieli należy tworzyć specjalny fundusz. Co najmniej 1 proc. planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych powinien wynosić fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Zasady naliczania składników wynagrodzenia w regulaminie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wyjaśniła zasady naliczania dodatkowych składników wynagrodzenia nauczycieli w tym nagród, funduszu na doskonalenie zawodowe oraz innych dodatków.

Według RIO, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego powinien określić wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia w regulaminie. Regulamin powinien też uwzględniać:

szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

wysokość i warunki wypłacania pozostałych składników wynagrodzenia, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Odpowiednia wysokość stawek dodatków

Należy także odpowiednio określić wysokość stawek dodatków. Ich wysokość musi zostać określona w taki sposób, aby średnie wynagrodzenie nauczycieli odpowiadało na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli określonym w Karcie Nauczyciela.

- Sposób obliczania dodatkowych składników wynagrodzenia nauczycieli został przez ustawodawcę określony przepisami art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela, w myśl którego w budżetach organów prowadzących szkoły tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co najmniej 1 proc. planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół – wskazał zastępca prezesa RIO w Szczecinie Dawid Czesyk.

Czesyk dodał, Karta Nauczyciela nakazuje także wyodrębnić środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych. Budżet na ten cel powinien wynosić 0,8 proc. planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dodatki w odniesieniu do wynagrodzenia nauczycieli

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wyjaśniła, jak należy obliczać wysokość przysługujących nauczycielom dodatków. Według RIO powinno to „nastąpić w odniesieniu do zaplanowanej kwoty wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które nie może być niższe od kwot przewidzianych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.)”.

