Do kiedy trzeba wystawić oceny końcowe w roku szkolnym 2023/2024? Czas na poprawę ocen już prawie się skończył.

Do kiedy trzeba wystawić oceny końcowe? To pytanie co rok zadaje sobie wielu rodziców i uczniów. Choć jeszcze jest maj, to czas najwyższy się nad tym zastanowić, bo czas na poprawę ocen już prawie się skończył.

Maj 2024 jest dla uczniów specyficznym miesiącem. Odbywające się egzaminy ósmoklasistów i matury sprawiły, że uczniowie pozostałych klas mieli w tym miesiącu wiele dni wolnych. Do tego tradycyjnie doszła majówka, a na koniec miesiąca będzie jeszcze długi weekend z Bożym Ciałem. Można więc śmiało powiedzieć, że nauki było w tym miesiącu niewiele, szczególnie, że nawet gdy lekcje się odbywały, to na wielu z nich trzeba było zorganizować zastępstwa za nauczycieli zaangażowanych w trwające egzaminy. Choć bez wątpienia uczniom pasował taki luźniejszy czas, to jednak niepostrzeżenie nadszedł moment wystawiania ocen końcowych, a wielu z nich późno zorientowało się, że z niektórych przedmiotów nie mają dostatecznej ilości ocen albo chcieliby te oceny poprawić, a nie bardzo jest kiedy. Z pewnością jest to szczególnie istotne dla uczniów 8 klas, dla których średnia ocen będzie kluczowa podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Czas na poprawę ocen już prawie się skończył

Konkretne terminy, w których należy wystawić oceny, nie zostały ustalone w powszechnie obowiązujących przepisach. Jak wynika z art. 44g ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły. Oznacza to, że konkretne terminy wystawiania ocen, w zależności od tego, jak zostały określone w statucie szkoły, mogą się od siebie różnić. Zazwyczaj kolejnymi etapami są w tym zakresie:

- poinformowanie uczniów i ich rodziców o ewentualnych ocenach niedostatecznych (tzw. zagrożeniach),

- podanie propozycji ocen końcowych,

- wystawienie ocen końcowych.



Licząc od końca – rada klasyfikacyjna odbywa się w szkole na ok. dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego. Przed nią muszą zostać wystawione oceny końcowe. W roku szkolnym 2023/2024 będzie to w większości szkół oznaczało, że oceny zostaną wystawione przed 10 czerwca. Termin na wystawienie propozycji ocen końcowych zostaje zazwyczaj wyznaczony na ok. miesiąc przed termin wystawiania ostatecznych ocen, co oznacza, że większość uczniów powinna już je znać i w razie potrzeby pracować intensywnie nad ich poprawą. Po zbliżającym się długim weekendzie pozostanie już na to tylko tydzień, a więc naprawdę niewiele czasu.