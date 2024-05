Modułowe e-podręczniki do 12 przedmiotów. MEN podało, że przetestują je wybrane szkoły podstawowe. Ale które?

Modułowe e-podręczniki do 12 przedmiotów. Przetestują je wybrane szkoły podstawowe. Udział w pilotażu jest bezpłatny i da możliwość pracy z nowoczesnymi narzędziami. ORE zapewnia wsparcie merytoryczne i dydaktyczne.

Modułowe e-podręczniki do 12 przedmiotów

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) ogłosił konkurs dla szkół podstawowych. Wyłonione w nim placówki wezmą udział w pilotażu wdrażania modułowych e-podręczników, a nauczyciele otrzymają m.in. możliwość pracy z nowoczesnymi narzędziami dydaktycznymi - podało w poniedziałek Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Resort edukacji poinformował, że ideą konkursu "Wybór szkoły podstawowej do pilotażu wdrażania Modułowych E-Podręczników" ogłoszonego przez ORE jest przetestowanie w dwunastu szkołach podstawowych nowatorskiego rozwiązania dydaktycznego w postaci modułowych e-podręczników.

ORE przekazało na swojej stronie, że będą to podręczniki do dwunastu przedmiotów: biologii, przyrody, chemii, fizyki, geografii, matematyki, informatyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, muzyki i plastyki. Będą one zamieszczone na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE).

REKLAMA

Możliwość pracy z nowoczesnymi narzędziami

Udział w pilotażu jest bezpłatny i zapewnia wsparcie merytoryczne i dydaktyczne. Celem pilotażu - przekazało MEN - jest wypracowanie mechanizmów pomagających nauczycielom i nauczycielkom przystosować się do pracy z wykorzystaniem modułowych e-podręczników pozwalających na zwiększenie roli samokształcenia w procesie uczenia się uczniów.

W ramach pilotażu - dodano - nauczyciele otrzymają kompleksowe wsparcie merytoryczne i możliwość pracy z nowoczesnymi narzędziami dydaktycznymi. "Nauczyciele wezmą udział w kompleksowym szkoleniu wprowadzającym w zagadnienia korzystania z modułowych e-podręczników i ZPE oraz warsztatach rozwijających umiejętność pracy z modułowym e-podręcznikiem. Otrzymają też stałe indywidualne wsparcie mentora, który jest ekspertem merytorycznym z danego przedmiotu oraz wsparcie z wykorzystania ZPE w zakresie tworzenia i modyfikacji modułowych e-podręczników" - czytamy w komunikacie.

Jak zgłosić się do konkursu?

ORE podało, że kartę zgłoszenia szkoły wraz z minimum jedną kartą zgłoszenia przedmiotu należy przesłać w formie elektronicznej (skan z podpisami i wersje edytowalne doc/docx) do 10 czerwca na adres: wdrazanie.mep@ore.edu.pl.

Pilotaż potrwa przez jeden rok szkolny - 2024/2025, tj. od 1 września br. do 31 sierpnia 2025 r.

Podano, że konkurs realizowany jest w ramach projektu niekonkurencyjnego "Pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.(PAP)