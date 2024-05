W 2024 r. od 230,00 zł do 320,00 zł dla uczniów klas I-III na powszechną naukę pływania. Sprawdź zasady.

W 2024 r. przeznaczono od 230,00 zł do 320,00 zł dla uczniów klas I-III na naukę pływania. Program powszechnej nauki pływania to propozycja uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych i jest kierowany do dzieci bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo.

Powszechna nauka pływania

Dla kogo dofinansowanie Powszechna nauka pływania W 2024 r. po raz kolejny z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przyznano dofinansowanie organizacji zajęć sportowych. Do rozdysponowania przeznaczono kwotę 28.000.000,00 zł, która została przeznaczona na dofinansowanie realizacji dwóch zadań. Jednym z nich są zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Na ich realizację została przeznaczona łączna kwota dofinansowania w wysokości 17.000.000,00 zł.

Odbiorcami programu powszechnej nauki pływania Umiem pływać są uczniowie szkół podstawowych z klas I–III z terenu całej Polski. Program ten skupia się na systematycznym i powszechnym udziale dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Ma na celu nie tylko upowszechnianie aktywności fizycznej, ale również profilaktykę wad postawy oraz zapobieganie zjawiskom patologii społecznych. Co istotne, w ramach programu nie będzie dokonywana selekcja na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów. Dla kogo dofinansowanie Program zakłada realizację 20 godzin zajęć lekcyjnych nauki pływania, a zakładany całkowity wkład przypadający na jednego uczestnika programu nie może przekroczyć łącznej kwoty 230,00 zł, przy założeniu, że realizacja zajęć nie będzie generowała kosztów transportu lub dojazdu uczestników na pływalnię. W przypadku konieczności pokrycia kosztów transportu lub dojazdu uczestników zajęć, zakładany całkowity wkład w realizację zajęć przypadający na jednego uczestnika programu, przy realizacji 20 godzin lekcyjnych zajęć, nie może przekroczyć kwoty 320,00 zł w ramach kosztów bezpośrednich zadania.

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) są przeznaczone na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Warto więc poszukać w swojej okolicy podmiotów, które je realizują przy wykorzystaniu wskazanego dofinansowania. Podstawa prawna rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz.U. z 2015 r. poz. 2222 ze zm.)

