Zmiany dla uczniów i rodziców. Plany na rok szkolny 2024/2025 są inne niż zazwyczaj i zaskakują. Trzeba będzie się dostosować

Kalendarium nowego roku szkolnego zaskakuje. Ferie zimowe dla niektórych województw zamienią się prawie w wiosenne. Ich terminy rozpoczną się 20 stycznia, a zakończą dopiero 2 marca. Którym województwom wypoczynek przypadnie w najmniej pożądanym terminie?

Kalendarium roku szkolnego 2024/2025

Kalendarium roku szkolnego 2024/2025 jest już znane od jakiegoś czasu, jednak póki co, nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. To naturalne – dzieci i młodzież, a zapewne również i rodzice, myślą na razie o wakacjach. Niektórym zaprząta też głowę rekrutacja – czy to do szkół podstawowych, czy też ponadpodstawowych. Uwaga tych osób zapewne skieruje się na kalendarium nowego roku szkolnego dopiero we wrześniu, a w najlepszym razie w sierpniu. Warto jednak przez chwilę pomyśleć o nim już teraz, bo terminy ferii zimowych zaskakują – niektóre województwa zakończą je dopiero w marcu!

Znamy terminy ferii zimowych w 2025 roku

Ferie zimowe rozpoczynają się i kończą w różnych terminach wyznaczonych dla poszczególnych województw. W roku szkolnym 2023/2024 jako pierwsze wypoczywały dzieci z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego (od 15 do 28 stycznia 2024 r.), a w dalszej kolejności z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (od 22 stycznia do 4 lutego 2024 r.), z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego (od 29 stycznia do 11 lutego 2024 r.), a w ostatnim terminie kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego (od 12 do 25 lutego 2024 r.).

Ostatni termin ferii jest zwykle tym najmniej pożądanym, bo po pierwsze, pogoda w polskich górach bywa już wtedy daleka od zimowej, a po drugie, pomiędzy zakończeniem I semestru nauki a feriami uczniowie mają poczucie dziwnego zawieszenia – oceny są wystawione, chciałoby się odpocząć, a tymczasem można przypadkiem złapać 1 na kolejny semestr nauki. Wygląda jednak na to, że w roku szkolnym 2024/2025 nie będzie w tym zakresie zmian na lepsze. Przerwa zimowa rozpocznie się później niż zwykle, a dla niektórych uczniów zakończy się dopiero w marcu, gdy prawdopodobnie będziemy już myśleli głównie o wiośnie.