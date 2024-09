1500 zł - wielu rodziców po raz ostatni może dostać te świadczenia w roku szkolnym 2024/2025. A ty już skorzystałeś? Sprawdź.

W roku szkolnym 2024/2025 większość rodziców po raz ostatni może liczyć na taką pomoc - 1500 zł na dziecko. Warto skorzystać. Sprawdź, co z wnioskami - większość z nich powinna być już złożona, na inne jest jeszcze trochę czasu.

Świadczenie wychowawcze 800 plus

Wychowanie dzieci może obecnie odbywać się przy udziale wsparcia szeregiem świadczeń pieniężnych. Prawo do większości z nich jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które jest weryfikowane co 3 lata, ale inne można otrzymać niezależnie od wysokości uzyskiwanych przez rodzinę dochodów. Do tej drugiej grupy należy świadczenie wychowawcze Rodzina 800 plus. Przysługuje ono na każde dziecko, bez kryterium dochodowego, a obsługą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na to wsparcie dzieci i rodzice mogą liczyć również w roku szkolnym 2024/2025.

Należy jednak pamiętać, że w tym zakresie zanosi się na istotne zmiany. Już od kolejnego okresu rozliczeniowego, a więc od czerwca 2025 r., prawo do tego świadczenia będzie uzależnione od tego, czy dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny, obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole należącej do polskiego systemu edukacji. Oznacza to, że rodzice nie otrzymają już świadczenia na każde dziecko.

Dobry Start na dobry początek nowego roku szkolnego

Kolejne ze świadczeń również jest przyznawane niezależnie od kryterium dochodowego i ma ścisły związek z rozpoczęciem roku szkolnego. Mowa o świadczeniu Dobry Start, które wynosi 300 zł i ułatwia rozpoczęcie powakacyjnej nauki. Jest to jednorazowe wsparcie przysługujące na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia (na dziecko niepełnosprawne, do ukończenia przez nie 24 roku życia). Wypłaca się je na wniosek, a złożyć go powinni rodzice lub opiekunowie dziecka – prawny lub faktyczny, a także rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Również obsługą tego świadczenia zajmuje się ZUS, a przyjmowanie wniosków na rok szkolny 2024/2025 rozpoczęło się 1 lipca 2024 r., a zakończy 30 listopada 2024 r.

Jednak również to świadczenie od kolejnego okresu rozliczeniowego obejmą zmiany i prawo do niego będzie od 1 czerwca 2025 r. uzależnione od tego, czy dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny, obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole należącej do polskiego systemu edukacji.

Z rozpoczęciem roku szkolnego wiąże się również kolejne świadczenie - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł. Jednak w tym wypadku, aby je otrzymać, należy spełnić kryterium dochodowe, które jest waloryzowane w okresach trzyletnich. W 2024 r. kwota dochodu na członka rodziny, która nie może zostać przekroczona to 674,00 zł, a w sytuacji, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne bądź osoba ucząca się, której przysługuje zasiłek rodzinny, jest niepełnosprawna, kryterium to wynosi 764,00 zł na osobę. Biorąc pod uwagę fakt, że świadczenie to jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego, łatwo domyślać się, że mogą je otrzymać tylko te osoby, którym przyznano prawo do tego zasiłku. Wniosek o jego przyznanie należy złożyć do 31 października.

Niestety, prawo do tego świadczenia będzie miało coraz mniej osób. Na początku 2024 r. wiele osób liczyło na to, że nastąpi jego waloryzacja. Jednak rząd postanowił utrzymać obecny poziom zarówno progów dochodowych, jak i wszystkich kwot świadczeń rodzinnych na kolejne trzy lata, czyli na okres od 1 listopada 2024 r. do 30 października 2027 r. W praktyce oznacza to, że coraz mniej osób będzie uprawnionych do pobierania tych świadczeń, a docelowo mogą one nawet ulec wygaszeniu.

Na dodatkową pomoc mogą liczyć rodzice samotnie wychowujący dzieci – mogą oni starać się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Ten dodatek do zasiłku rodzinnego przysługuje w 2024 r. w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci i aby go otrzymać, trzeba spełnić kryterium dochodowe. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. Co istotne, do dodatku mają prawo także pełnoletnie osoby do ukończenia 24 roku życia, uczące się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Również w tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją analogiczną, jak w przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - prawo do niego będzie przysługiwało coraz mniejszej ilości osób, a z czasem świadczenie to może zostać wygaszone.

Na szczególną pomoc mogą liczyć rodzice dzieci, które podjęły naukę w szkole poza miejscem zamieszkania. Jeśli mają oni prawo do zasiłku rodzinnego, to mogą starać się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego, a aby go otrzymać, muszą spełnić kryterium dochodowe. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego i może wynosić 113 zł miesięcznie w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła, albo 69 zł miesięcznie w przypadku dojazdu do szkoły w innej miejscowości (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym) ze swojego miejsca zamieszkania. Również w tym wypadku grono uprawnionych do świadczenia jest coraz mniejsze i wielu rodziców w najbliższym czasie straci do niego prawo.