Min. edukacji B. Nowacka reformuje WF w szkołach. Podwyżki dla nauczycieli WF-u za dorabianie po godzinach i w weekendy

Zmiana Osoby prowadzącej zajęcia wskazanej we Wniosku dokonana po zakwalifikowaniu Szkoły do udziału w Programie i przed zawarciem Porozumienia o współpracy powoduje wykluczenie Szkoły z Programu. W wyjątkowych, losowych sytuacjach, spowodowanych nieprzewidzianymi okolicznościami (np. choroba, wypadek), Realizator krajowy dopuszcza możliwość dokonania zmiany Osoby prowadzącej zajęcia lub zmniejszenia zgłoszonej we Wniosku liczby Osób prowadzących zajęcia, pod warunkiem wykazania przez Szkołę ww. okoliczności. Decyzja o dopuszczeniu Szkoły do Programu, pomimo wystąpienia ww. zmian w stosunku do treści złożonego przez Szkołę Wniosku, należy wyłącznie do Realizatora krajowego.