Nawet 3569 zł dla rodziców ucznia w roku szkolnym 2024/25. 5 dofinansowań z których możesz skorzystać równocześnie

Chociaż dopiero rozpoczęły się wakacje, cześć rodziców myślami jest już przy budżecie na rok szkolny. Na jakie wsparcie finansowe można liczyć w roku szkolnym 2024/25? Kto może skorzystać i w jakich terminach należy składać wnioski? Podpowiadamy.

Dofinansowanie dla ucznia w roku szkolnym 2024/25

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko. Ten rodzaj dodatku mogą otrzymać rodzice, którzy mają prawo do zasiłku rodzinnego. Kryterium dochodowe wynosi:

674 zł miesięcznie na osobę w rodzinie

764 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością.

W przypadku przekroczenia progu dochodowego zastosowanie ma zasada „złotówka za złotówkę”.

Wnioski można składać do 31 października 2024 r.

Wyprawka szkolna w ramach programu "Dobry start" - 300 zł

Dobry start to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie nie podlega kryterium dochodowemu. Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko z niepełnosprawnością przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną do 30 listopada 2024 r.

Dodatek z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - 69 zł lub 113 zł

Z dodatku na dojazdy do szkoły mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie dziecka lub osoby uczące się. Pozwala częściowo pokryć koszty dojazdu do szkoły będącej poza miejscem zamieszkania lub zamieszkania w miejscowości,w której znajduje się szkoła. Można otrzymać:

113 zł miesięcznie w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła.

w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła. 69 zł miesięcznie – w przypadku dojazdu do szkoły w innej miejscowości (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym) ze swojego miejsca zamieszkania.

O przyznaniu dodatku decyduje kryterium dochodowe, przysługuje osobom mającym prawo do zasiłku rodzinnego. Dodatek na dojazdy do szkoły przysługuje w czasie trwania roku szkolnego, czyli przez 10 miesięcy od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Zasiłek szkolny - do 620 zł

Jednorazowy zasiłek szkolny być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przepisy nie precyzują, czym dokładnie jest zdarzenie losowe. Wsparcie takie może być przyznane raz lub kilka razy w roku.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 620 zł.

Wniosek o zasiłek szkolny składa w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Stypendium szkolne - do 2480 zł rocznie

O stypendium szkolne można ubiegać się w gminie. Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie i może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym.

Wnioski można składać do 15 września 2024 r.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

