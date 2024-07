300 zł na wyprawkę szkolną. Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie do szkolnej wyprawki. Co w sytuacji, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówi przyznania świadczenia 300 plus? Czy można się odwołać od takiej decyzji?

Kiedy ZUS wypłaca 300 plus?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o pierwszych tegorocznych wypłatach świadczenia z programu "Dobry start" potocznie nazwanego "300 plus".

"ZUS wypłacił już ponad 62 mln zł dla blisko 210 tys. dzieci. We wtorek i środę wypłaty tego świadczenia trafią do kolejnych rodziców. Oznacza to, że łączna kwota wypłaconych świadczeń przekroczy 117 mln zł dla ponad 390 tys. dzieci" – przekazał PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Dla szybkiej wypłaty świadczenia ważny jest termin złożenia wniosku. "Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku – podkreśla Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

W ubiegłym roku wypłacono wyprawki dla prawie 4,6 mln dzieci.

Co do zasady wnioski można składać do końca listopada. Po tym terminie jest to możliwe wówczas, gdy dziecko w wieku powyżej 20. roku życia po dniu 30 listopada uzyska orzeczenie o niepełnosprawności.

O środki na szkolną wyprawkę wnioskuje się tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem:

PUE ZUS;

aplikacji mZUS;

bankowości elektronicznej;

portal Emp@tia.

300 plus. Czasem ZUS sam założy profil

Przykład Pani Emilia wniosek o świadczenie dobry start składa przez swój bank. W związku z faktem, iż nie posiada ona profilu na PUE ZUS, zakład sam założy taki profil na podstawie danych z wniosku.

Potwierdzenie założenia profilu zostanie przesłane na adres e-mail podany we wniosku. W takim przypadku na numer telefonu otrzymamy jednorazowe hasło, które należy zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.

Odmowa przyznania 300 plus. Co dalej?

Ważne ZUS nie wydaje decyzji o przyznaniu świadczenia dobry start, informację taką znajdziemy na profilu PUE ZUS. Decyzja zostanie jedna wydana w przypadku odmowy przyznania tzw. 300 plus. ZUS doręcza decyzję wyłącznie w formie elektronicznej na PUE ZUS.

Informację o umieszczeniu decyzji na profilu otrzymamy na adres mailowy, a także na numer telefonu podany we wniosku.

Ważne Od decyzji można odwołać się do prezesa ZUS w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

Jak odwołać się od decyzji krok po kroku?

Rodzic w takiej sytuacji powinien zalogować się do swojego konta na PUE ZUS. Informacje o wydanej decyzji znajdują się w zakładce [Dobry start] > [Szczegóły Twoich wniosków]. Jak informuje ZUS, odpowiedni wniosek DS-D-ODW można wypełnić tylko z zakładki [Dobry start] > [Szczegóły Twoich wniosków]. Dokument ten nie jest dostępny z zakładek: [Dokumenty robocze] oraz [Katalog usług].

Po kliknięciu w zakładkę [Szczegóły Twoich wniosków] zaznaczamy odpowiedni wniosek, a na liście dzieci zaznaczamy dziecko, którego dotyczy decyzja, od której chcemy się odwołać.

Po kliknięciu w [Odwołanie od decyzji odmownej] wyświetli się formularz DS-ODW, który będzie częściowo wypełniony. Dane te w razie potrzeby można edytować i poprawić.

Następnie w sekcji [Wnoszę odwołanie do Prezesa ZUS od decyzji w sprawie świadczenia dobry start] uzupełniamy [Treść odwołania]. Jeżeli będziemy chcieli dodać załączniki, to określamy ich liczbę w sekcji [Załączniki]. Za pomocą przycisku [Sprawdź] system podpowie czy zostały uzupełnione wszystkie wymagane pola. W przypadku prawidłowego wypełnienia wniosku zapisujemy go i zamykamy formularz. Do wniosku możemy dodać załączniki, klikając opcję [Dodaj załączniki].

Następnie wysyłamy wniosek. Można go podpisać elektronicznie za pomocą profilu PUE,, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego (PZ ePUAP), podpisu osobistego (e-dowodu).

Co istotne, podpis profilem PUE nie wymaga podawania dodatkowych danych. Wystarczające jest tu zalogowanie do swojego profilu na portalu PUE ZUS.

Jeśli potrzebujemy pomocy, to otrzymamy ją w placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty. Pomocy udziela też Centrum Kontaktu Klientów (CKK) ZUS w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl.

Źródło: Infor.pl, ZUS, PAP