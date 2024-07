250 zł na dobę dla uczestnika wycieczki. 752 nowe wnioski już zostały złożone. Ze środków pozyskanych z programu można sfinansować m.in.: koszty przejazdu, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie

W poniedziałek, 22 lipca rozpoczął się dodatkowy nabór do nowego programu dofinansowania wycieczek szkolnych "Podróże z klasą". Resort edukacji poinformował, że dodatkowe środki rozeszły się w ciągu czterech minut.

19 czerwca b.r. rozstrzygnięto nabór wniosków w nowym programie dofinansowania wycieczek szkolnych "Podróże z klasą". Na wsparcie podróży uczniowskich przeznaczono 60 mln zł. Dzięki temu, na wycieki dofinansowane z wyżej wymienionego programu wyjedzie ok. 81 tys. uczniów. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Środki zostały wyczerpane w 12 minut od momentu ogłoszenia naboru wniosków.

Dodatkowy nabór w programie "Podróże z klasą"

W zeszłym tygodniu ministra edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem programem "Podróże z klasą", odbędzie się dodatkowy nabór wniosków, na który przeznaczyła 20 mln zł. Nabór wystartował w poniedziałek, 22 lipca, o godz. 12, na tych samych zasadach, co pierwszy nabór. Chwilę po godzinie 12, resort edukacji poinformował o wyczerpaniu środków w ramach programu "Podróże z klasą". "Dodatkowe środki w wysokości 20 mln zł w ramach przedsięwzięcia #PodróżezKlasą zostały wyczerpane w ciągu 4 minut od uruchomienia systemu o godz. 12:00. W tym czasie zarejestrowano 752 nowe wnioski. Całkowita wartość programu wyniosła 80 mln zł" – przekazał w poniedziałek resort edukacji na platformie X.

Czym jest program "Podróże z klasą"

Program "Podróże z klasą" jest skierowany do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Dofinansowaniu podlegają wycieczki trwające od dwóch do pięciu dni. Maksymalna kwota dofinansowania w przypadku wycieczki dwudniowej wynosi 20 tys. zł, w przypadku wycieczki trzydniowej - 30 tys. zł, czterodniowej - 40 tys. zł, a w przypadku pięciodniowej do 50 tys. zł. W wycieczce musi wziąć udział co najmniej 10 uczniów. Ponadto, wskazano także łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki, który nie może przekraczać 250 zł za dobę. Ze środków pozyskanych z programu można sfinansować m.in.: koszty przejazdu, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. Należy pamiętać, że koszty prowizji podmiotu zewnętrznego, który organizuje wycieczkę nie podlegają dofinansowaniu.