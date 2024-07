W listopadzie i grudniu 2024 r. wypłaty 1500 zł + dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Wnioski można składać od 1 października 2024 r.

Wnioski do programu Aktywny Rodzic będzie można składać od 1 października. Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska zapewniła, że pieniądze zostaną wypłacone do końca roku. Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk dodał, że Zakład będzie gotowy do obsługi tego zadania.

Wypłaty z programu "Aktywny rodzic"

Czym jest program "Aktywny rodzic" 1 października ruszy nabór wniosków w programie "Aktywny rodzic". Za obsługę wypłaty świadczeń odpowiedzialny jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk zapewnił, że Zakład będzie gotowy do obsługi tego zadania. Szef ZUS przypomniał, że Zakład ma doświadczenie w realizowaniu takich dużych projektów. Będziemy gotowi do obsługi tego zadania. Wnioski można będzie składać tylko elektronicznie od 1 października 2024 r. Po weryfikacji danych (za październik), jakie m.in. składane są u pracodawcy, tj. 5, 10 i 15 każdego miesiąca, ZUS planuje pierwsze wypłaty na przełomie listopada i grudnia – powiedział Derdziuk. REKLAMA Wypłaty z programu "Aktywny rodzic" Zdaniem Derdziuka, z tego programu będzie mogło skorzystać ponad 570 tys. dzieci w wieku od 12. do 35 miesiąca życia. Rządowe rozwiązania mają ułatwić rodzicom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywizacją zawodową - dodał. Wiceministra Gajewska zaznaczyła, że system ten będzie intuicyjny, przyjazny i łatwy w obsłudze. Przypomniała, że wnioski będzie można składać od 1 października, jednak środki z programu zostaną wypłacone do końca roku. Co jest istotne, to nowe świadczenie, więc nawet jeśli rodzicom umknie moment składania wniosków, to mają trzy miesiące, by złożyć wniosek, a świadczenie będzie im wypłacone wstecz, od 1 października – wyjaśniła wiceszefowa MRPiPS. Czym jest program "Aktywny rodzic" "Aktywny rodzic" wprowadza do systemu prawnego trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia mające na celu wspieranie rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka: • świadczenie "aktywni rodzice w pracy" – tzw. babciowe, które przewiduje dofinansowanie w kwocie 1500 zł, w przypadku podjęcia aktywności zawodowej rodzica, 1900 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością;

• świadczenie "aktywnie w żłobku" - wynoszące 1500 zł, ale nie więcej niż wysokość opłaty za pobyt dziecka w placówce;

• świadczenie "aktywnie w domu" - wynoszące 500 zł. Będzie ono przysługiwało na takich samych zasadach, jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy, z tym, że pieniądze będzie można uzyskać także na pierwsze dziecko. Świadczenie nie łączy się z rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Rodzice będą musieli dokonać wyboru, czy zachowują tzw. prawa nabyte do rodzinnego kapitału opiekuńczego, który jest wypłacany od drugiego dziecka, czy chcą skorzystać ze świadczenia "aktywnie w domu".