Jedna lekcja religii tygodniowo w szkole od 1 września 2025 r. Ministra edukacji podpisała rozporządzenie

Jedna lekcja religii lub etyki tygodniowo w szkole od 1 września 2025 r. Ministra edukacji Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

W piątek, 17 stycznia 2025 r. ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka poinformowała w mediach społecznościowych o podpisaniu rozporządzenia dotyczącego jednej lekcji religii w szkołach. Chodzi o rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2025 r.

Jedna lekcja religii na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Właśnie podpisałam rozporządzenie, które wprowadza te zmiany od 1 września 2025. To nie tylko nasze zobowiązanie wyborcze, konkret, który obiecywaliśmy, ale też zdrowy rozsądek. Do tej pory młodzież miała więcej lekcji religii niż biologii, chemii, fizyki, WOS-u, edukacji dla bezpieczeństwa razem wziętych. To właśnie się zmienia, a szkoła będzie uczyła i przygotowywała do przyszłego życia, również zawodowego, jak najlepiej - powiedziała ministra Barbara Nowacka w dołączonym do wpisu filmiku.

Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie resortu, rozporządzenie wprowadza następujące zmiany: