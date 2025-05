400 zł na ucznia w wieku do 24 lat. Do kiedy i na jakich zasadach można złożyć wniosek o wyprawkę szkolną na rok szkolny 2025/2026? Warto już w tym momencie przypomnieć o ważnych terminach dotyczących złożenia wniosków na wyprawkę szkolną na rok szkolny 2025/2026. Kiedy będzie można złożyć wnioski o dodatkowe fundusze na ucznia? Kiedy będą pierwsze wypłaty?

Powyższe 400 zł na ucznia w wieku do 24 lat jest połączeniem dwóch świadczeń. Chodzi o świadczenie z programu "Dobry start" oraz dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Dodatek ten przysługuje osobom pobierającym zasiłek rodzinny. Poniżej wyjaśniamy komu i po spełnieniu jakich warunków przysługuje dodatkowe 400 zł. Części osób przysługiwać będzie tylko dodatkowe 300 zł.

300 zł na ucznia w wieku do 24 lat

Świadczenie "Dobry start" jest rządowym programem wsparcia rodzin z dziećmi. Ważne jest to, że świadczenie "Dobry start" jest wolne od egzekucji ( co oznacza, że komornik nie może zająć tych środków), jest wolne od podatku dochodowego, a także nie podlega wliczeniu do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie odrębnych przepisów. Świadczenie z programu "Dobry start" przysługuje raz w roku na dziecko (ucznia) uczące się w wieku do ukończenia przez nie 20 roku życia, lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie to wypłacane jest w celu pokrycia części kosztów związanych z wyprawką szkolną na kolejny rok. Jak już wyżej zostało wspomniane, jest to świadczenie przyznawane niezależnie od dochodów w rodzinie. Oznacza to, że przysługuje na każdego ucznia, niezależnie od tego, ile zarabia jego rodzic. Świadczenie "Dobry start" nie przysługuje na dzieci, które uczęszczają do żłobków przedszkoli lub realizują roczne przygotowanie przedszkolne. Programem tym nie są także objęci studenci. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie "Dobry start" przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia. Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie "Dobry start "przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. W przypadku, gdy zgodnie z orzeczeniem sądu, dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek i otrzymać świadczenie dobry start w wysokości 150 zł.

Wnioski o pieniądze przeznaczone na wyprawkę szkolną na rok szkolny 2025/2026 będzie można składać od 1 lipca 2025 r. Pieniądze wpłacane będą bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Należy pamiętać, że wnioski należy składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

portal PUE ZUS,

aplikację mobilną mZUS,

portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

bankowość elektroniczną.

Warto mieć na uwadze, że osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni lub osoba samodzielna - ucząca się ( w tym także osoba usamodzielniona, czyli osoba opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną) mogą złożyć wniosek poprzez aplikację mZUS lub przez portal PUE ZUS. Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-terapeutycznych mogą złożyć wnioski o świadczenie "Dobry start" jedynie za pomocą portalu PUE ZUS. By złożyć wniosek za pośrednictwem portalu PUE ZUS, należy posiadać profil na tym portalu. Można go założyć samodzielnie przez internet, lub przy pomocy pracowników ZUS.

Wniosek o to świadczenie powinien zawierać m.in. dane wnioskodawcy, dane dziecka lub dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start, oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku dzieci niepełnosprawnych - oświadczenia o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności. We wniosku należy także podać numer rachunku płatniczego, na który ma zostać wypłacone świadczenie oraz adres mailowy i numer telefonu kontaktowego. Wnioski będzie można składać do ZUS w terminie do 30 listopada 2025 r. Po tym czasie wniosek o dodatkowe pieniądze będzie można złożyć tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry start" do końca sierpnia będzie skutkowało tym, że ZUS wypłaci pieniądze najpóźniej do 30 września 2025 r. Osoby, które złożą wniosek później, otrzymają świadczenie w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z dokumentami. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia "Dobry start", świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie – powinna je zwrócić.

100 zł na ucznia (i nie tylko!) w wieku do 24 lat

Osoby pobierające zasiłek rodzinny mogą także wystąpić o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci w wieku do 18 roku życia, lub w przypadku, gdy kontynuują naukę - do ukończenia przez nie 21 roku życia. W przypadku, gdy dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 24 roku życia.

Jest to dodatek wypłacany raz w roku w wysokości 100 zł. Świadczenie to wypłacane jest na częściowe pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, czyli na wyprawkę szkolną. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się. Co ważne, dodatek ten przysługuje także na dziecko, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne. Należy jednak pamiętać, że dodatek ten nie będzie przysługiwał na dzieci uczęszczające do żłobków lub do przedszkola. Wyjątkiem jest wyżej wspomniane roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek o wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym osoba, na którą przysługuje ten dodatek, rozpoczęła rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne. Obecny okres zasiłkowy kończy się 31 października 2025 r. Wysokość dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Nie jest to jedyny dodatek przysługujący na uczniów, którzy są uprawnieni do pobierania zasiłków rodzinnych.