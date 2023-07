Karta Praw Dziecka w Biznesie - do czego zobowiąże firmy?

Karta Praw Dziecka w Biznesie to nowa inicjatywa w Polsce. Ma zachęcić biznes do konkretnych działań na rzecz ochrony praw dziecka w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstw. Została przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmami i organizacjami społecznymi.

Karta Praw Dziecka w Biznesie - o co chodzi?

Trzeba respektować prawa dzieci

Karta Praw Dziecka w Biznesie odnosi się do respektowania praw dzieci w szerokim kontekście oddziaływania przedsiębiorstw. Ma ona między innymi sprzyjać tworzeniu dobrego i przyjaznego miejsca pracy dla rodziców, wspieraniu ich w godzeniu roli rodzica i pracownika, odpowiedzialnemu zatrudnianiu. Karta Praw Dziecka w Biznesie porusza kwestie respektowania praw dzieci jako użytkowników i użytkowniczek produktów i usług oraz odbiorców i odbiorczynie przekazów marketingowych, odpowiedzialnej sprzedaży produktów i usług, których odbiorcami są dzieci. Ponadto zabezpiecza szczególną staranność przy tworzeniu materiałów komunikacyjnych, w których wykorzystywany jest wizerunek dziecka. Karta zobowiązuje firmy do wprowadzania odpowiednich wymagań dla swoich dostawców, kontrahentów oraz partnerów biznesowych i społecznych. Dodatkowo firmy, które zdecydują się podpisać Kartę i wdrożyć ją u siebie, podejmują się promowania wiedzy na temat praw dziecka wśród różnych interesariuszy oraz angażowania się w działania na rzecz ich respektowania w biznesie i w polskim społeczeństwie. - Odnosząc się do stwierdzenia Janusza Korczaka – „Nie ma dzieci, są ludzie" – chcemy pokazać, jak ważne jest respektowanie praw dziecka przez biznes. Zależy nam na tym, aby firmy dostrzegły i miały świadomość swojego wpływu na prawa dziecka i zarządzały nim w sposób odpowiedzialny. Przygotowana przez nas Karta może im w tym pomóc - podkreśla Monika Kulik, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Trzeba respektować prawa dzieci Nowe regulacje unijne dotyczące zarządzania zrównoważonym rozwojem - CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) zwracają przedsiębiorstwom większą uwagę na respektowanie praw człowieka – czyli także praw dziecka - w całym łańcuchu wartości. Oznacza to konkretne zobowiązania dla firm do respektowania także praw dzieci, unikanie ich naruszania oraz podjęcia działań naprawczych, jeśli do takich naruszeń dojdzie. - To niezmiernie ważne, aby w ochronę praw dziecka włączali się wszyscy uczestnicy życia społecznego: instytucje publiczne, organizacje społeczne, organy państwowe oraz biznes. Musimy wspólnie tworzyć takie warunki, aby zachowana była podmiotowość dziecka i jego wszystkie prawa jako człowieka – mówi dr Marek Michalak - założyciel Instytutu Praw Dziecka im. Korczaka, rzecznik praw dziecka w latach 2008-2018. Dalszy ciąg materiału pod wideo - Cieszę się, że biznes aktywnie włącza się w ochronę praw dziecka w Polsce. To nasz wspólny obowiązek – naszego państwa, instytucji publicznych i społecznych, przedsiębiorstw, całego społeczeństwa i nas samych. Karta Praw Dziecka w Biznesie może stanowić motywację dla przedsiębiorstw, aby w sposób kompleksowy i systemowy podejść do respektowania tych praw – dodaje Monika Rosa, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Praw Dziecka. Kolejnym krokiem w planach Forum Odpowiedzialnego Biznesu będzie zachęcenie firm oraz innych organizacji do podpisania Karty, a tym samym do złożenia deklaracji konkretnych działań na rzecz poszanowania praw dziecka w działalności biznesowej i społecznej. Uzupełnieniem Karty będzie kompendium wiedzy na temat respektowania praw dziecka w biznesie wraz z dobrymi praktykami firm, które takie działania już podejmują. Treść Karty Praw Dziecka w Biznesie W naszej organizacji, wobec osób pracujących, zobowiązujemy się do: tworzenia dobrego i przyjaznego miejsca pracy dla rodziców - poprzez promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa, programy wsparcia dla rodziców, dla dzieci pracowników, otwartość na potrzeby zgłaszane przez rodziców wykraczające poza obowiązujące programy;

zapewnienia wszystkim pracującym, w tym rodzicom, wynagrodzenia umożliwiającego stworzenie godnych warunków do życia i rozwoju dla ich dzieci, a w przypadku kiedy jest to niewystarczające, wspierania rodziców w trudnych sytuacjach życiowych, które mogą wpływać na ich obowiązki rodzinne i zawodowe poprzez promowanie zasady work- life balance;

wspierania odpowiedzialnego zatrudnienia poprzez równościowe i włączające standardy odbywania praktyk w firmie, przyuczenia do zawodu młodzieży i zatrudniania osób młodocianych, wdrażanie i wspieranie programów edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, szczególnie w odniesieniu do grup narażonych na wykluczenie społeczne. Na zewnątrz organizacji, wobec klientów i klientek, użytkowników i użytkowniczek naszych usług i produktów, zobowiązujemy się do: dbania o prawa dziecka jako użytkownika i użytkowniczki naszych produktów i usług – poprzez zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z produktów i usług, prowadzenie odpowiedzialnej sprzedaży naszych produktów i usług dzieciom, dostosowanie produktów i usług do potrzeb i możliwości dzieci;

respektowania praw dziecka jako odbiorcy i uczestnika przekazów marketingowych – poprzez wdrażanie standardów odpowiedzialnej komunikacji, w tym dbałości o zgodne ze standardami wykorzystanie wizerunku dzieci w działaniach komunikacyjnych. Na zewnątrz organizacji, w łańcuchu wartości (zarówno upstream i downstream), wobec partnerów i partnerek biznesowych i społecznych, zobowiązujemy się do: wymagania od swoich dostawców i dostawczyń, kontrahentów i kontrahentek, a szerzej - partnerów i partnerek biznesowych - przestrzegania praw dziecka - poprzez odpowiednie zapisy w umowach, kodeksy dla dostawców, audyty społeczne; nie współpracujemy z dostawcami, którzy wykorzystują pracę dzieci;

wymagania od swoich partnerów społecznych respektowania praw dziecka poprzez ustalenie zasad ochrony dzieci w placówkach i instytucjach, które mają bezpośredni kontakt z dziećmi; nie współpracujemy z partnerami, którzy łamią prawa dziecka;

promowania wiedzy na temat praw dziecka wśród partnerów biznesowych społecznych oraz innych interesariuszy naszej organizacji,

