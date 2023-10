27 października w szkołach odbędzie się Tęczowy Piątek

Kolejny Tęczowy Piątek w szkołach odbędzie się 27 października, a przyświecać mu będzie hasło "Safe Space". Obchody Tęczowego Piątku planuje ponad 100 szkół z różnych miast i miejscowości w Polsce. Co będzie się działo?

Tęczowy Piątek w polskich szkołach

Tegorocznym organizatorem Tęczowego Piątku jest Fundacja GrowSPACE która zachęca młode osoby uczniowskie do budowania safe space, czyli bezpiecznej przestrzeni, w swojej szkole oraz zwrócenia uwagi na obecność osób LGBTQ+ w społecznościach szklonych. Osoby uczniowskie mogą włączyć się w akcję, dołączając do sieci wolontariackiej, gdzie otrzymają przygotowanie, tęczowe ramki na zdjęcia, wlepki oraz interaktywne plakaty. Odbędzie się także konkurs na najlepsze zdjęcia z Tęczowego Piątku. Na ten moment zaangażowanych jest niemal 100 miejsc z całego kraju, w szczególności mniejsze miasta i miejscowości.

Hasłem które przyświeca tegorocznej edycji jest „safe space” czyli bezpieczna przestrzeń dla osób uczniowskich – szczególnie tych ze społeczności LGBTQ+ które są w wyjątkowo trudnej sytuacji. „W tegorocznej edycji Tęczowego Piątku chcemy wzmocnić sprawczość młodzieży i pomóc im zbudować szkolne wspólnoty pełne wsparcia. Jestem pewna, że to właśnie osoby uczniowskie najlepiej wiedzą, czego potrzebują, żeby czuć się bezpiecznie, dlatego zapewniamy im niezbędne narzędzia, wiedzę i wsparcie, które pozwolą zorganizować tęczowe święta w ich szkołach.” – mówi Aleksandra Stube, Koordynatorka Projektu Tęczowy Piątek

Sytuacja osób LGBTQ+ w szkołach

Dane Fundacji GrowSPACE wskazują, że w polskich szkołach aż 93% osób uczniowskich wie o obecności osób LGBTQ+ w ich szkole. Jednak ponad połowa, bo aż 53 % uważa, że ich sytuacja jest trudna lub niewystarczająco dobra. Tęczowy Piątek jest odpowiedzią na potrzebę zmiany. Cel wydarzenia pozostał niezmienny, chcemy uwidocznić młode osoby LGBTQ+ w społeczności szkolnej. W tym roku szczególnie ważne jest to by dotrzeć z Tęczowym Piątkiem do małych miejscowości, w których osoby LGBTQ+ tym bardziej narażone są na dyskryminację.

Polskie szkoły w poprzednich latach głęboko dotknął efekt mrożący. Projekty takie jak Lex Czarnek i kampania nienawiści rządu, także ta w stronę osób LGBTQ+, wstrzymały organizację wydarzeń mających wspierać młodzież. Dzisiaj, zadaniem organizacji pozarządowych jest odmrozić polską szkołę i dać osobom uczniowskim i nauczycielskim narzędzia do tworzenia bezpiecznej przestrzeni w swoich szkołach. Dlatego w ponad 100 szkołach w Polsce organizowany jest Tęczowy Piątek.

„Ten Tęczowy Piątek zapoczątkuje zmiany szczególnie tam, gdzie są one najbardziej potrzebne – w mniejszych miejscowościach, takich jak ta z której pochodzę. Jestem z Podkarpacia i nigdy nie miałem Tęczowego Piątku, dlatego chcę go dać całej Polsce. Stąd moja determinacja, by planując tegoroczne święto polskich tęczowych osób uczniowskich uwzględnić w nim wszystkich bez wyjątku. Już wiem, że to się nam uda i jestem z tego dumny! W tym roku odmrozimy Polską szkołę z efektu mrożącego” – Mówi Mateusz Trzaska z Fundacji GrowSPACE, jeden z organizatorów.

„W KPH jesteśmy dumni i dumne, że tak wiele młodych osób decyduje się na celebrację Tęczowego Piątku, zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. Tęczowy Piątek od 2016 roku wpisał się w kalendarz roku szkolnego i nie da się go wymazać!” - dodaje Annamaria Linczowska z Kampanii Przeciw Homofobii.

Tęczowy Piątek - co się będzie działo

Już w zeszłym tygodniu do szkół trafiły specjalnie przygotowane pakiety edukacyjne oraz pakiety promocyjne. Dzięki nim młodzi ludzie będą mogli świętować Tęczowy Piątek w taki sposób, jaki chcą. To, co dzieje się w szkołach, i nie tylko, w Polsce w dzień Tęczowego Piątku będzie można śledzić dzięki konkursowi przygotowanemu przez Fundacje GrowSPACE. Młodzież z całej Polski może przesyłać zdjęcia z wydarzeń które zorganizowali z których kapituła konkursowa wybierze najlepsze i nagrodzi je wyjątkowymi, tęczowymi nagrodami.

W kapitule konkursowej znaleźli się m. in. Przemek Staroń, Julia Sobczyńska, Aleksandra Herzyk czy Kacper Potępski. Działania młodych osób uczniowskich można śledzić także na Instagramie @teczowypiatek.

Tegoroczny Tęczowy Piątek jest jednocześnie dniem startu unikatowego programu edukacyjnego. W zakresie edukacji antydyskryminacyjnej będą mogli szkolić się do lutego nauczyciele i nauczycielki oraz uczniowie i uczennice.

Kontakt: Mateusz Trzaska, Fundacja GrowSPACE, mateusz.trzaska@growspace.pl 602 195 854

