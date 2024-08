Szczepienia w szkołach dla 9- i 10-latków od 1 września 2024 r.? Czy szczepienia przeciw HPV możliwe od roku szkolnego 2024/2025?

Szczepienia w szkołach dla 9- i 10-latków od 1 września 2024 r.? Resort zdrowia planuje rozszerzenie powszechnego i dobrowolnego program u szczepień przeciwko HPV. Czy szczepienia przeciw HPV możliwe od roku szkolnego 2024/2025?

W ramach powszechnego i dobrowolnego programu szczepień przeciwko HPV chłopcy i dziewczęta w wieku od ukończenia 11 r.ż. do ukończenia 14 r.ż.. mają dostęp do dwóch rodzajów szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV): dwuwalentnej (Cervarix) i dziewięciowalentnej (Gardasil). Dzieci nieobjęte programem mogą otrzymać receptę z refundacją 100 proc. na szczepionkę dwuwalentną.

REKLAMA

Szczepienia dla 9- i 10-latków od 1 września 2024 r.

W ramach rozszerzania programu szczepień przeciwko HPV, resort zdrowia planuje, by od 1 września program szczepień objął dzieci w wieku 9 – 10 lat. Dzięki temu, będą mogły one przyjąć bezpłatnie szczepionkę dziewięciowalentną. Resort zdrowie szacuje populację dzieci w wieku 10 lat na 384 tys., a dzieci w wieku 9 lat na 404 tys. W zeszłym tygodniu, wiceminister zdrowia Marek Kos na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia, zwrócił uwagę, że dołączenie tej grupy dzieci do programu, spowoduje duży wzrost zapotrzebowania na szczepionki. Dodał jednak, że Agencja Oceny Technologii Medycznych szacuje, że zaszczepi się maksymalnie 43 proc. populacji objętej programem.

Szczepienia w szkołach w ramach programu szczepień przeciwko HPV

REKLAMA

Jednym z rozwiązań zaproponowanych przez resort zdrowia jest także wprowadzenie szczepień w szkołach oraz ułatwienie rozliczenia programu. Zmiany te miałyby wejść w życie od 1 września 2024 r. Obecnie szczepienie przeciwko HPV dzieci mogą przyjmować tylko w poradni opieki zdrowotnej (POZ). Jednakże ok. połowa POZ nie bierze udziału w programie ze względu na biurokrację.

By zaszczepić dziecko w szkole, należy m.in. uzyskać zgodę od rodziców na szczepienie, a także zapewnić kadrę medyczną. Zdaniem ekspertów, szczepienie dzieci w szkołach z początkiem roku szkolnego nie będą możliwe. Prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” Irena Rej wskazała, że liczba przewożonych szczepionek do szkół musi zostać dobrze zaplanowana, gdyż będzie zależała od zgód rodziców. Dodała, że taka organizacja wymaga czasu i najwcześniej szczepienia w szkołach pojawiłyby się w październiku.

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych

W aktualnym wykazie zalecanych szczepień ochronnych znalazła się dla osób po ukończeniu 9. roku życia do ukończenia 14. roku życia, w schemacie dwudawkowym, szczepionka przeciwko HPV. Resort zdrowia będzie finansował jej zakup od 1 września 2024 r. W przypadku osób urodzonych w 2010 r. szczepienie musi być rozpoczęte do ukończenia 14. roku życia i może być zakończone po ukończeniu 14. roku życia, z zachowaniem dwudawkowego schematu. Zgodnie z Narodową Strategią Onkologiczną, do końca 2028 r. zaszczepionych przeciwko HPV miałoby zostać przynajmniej 60 proc. dziewcząt i chłopców w wieku dojrzewania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo