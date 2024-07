Opieka nad dzieckiem to dodatkowy płatny urlop. Jak wnioskować

Jednym z praw pracownika wynikającym z kodeksu pracy jest zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem. Sprawdź, ile dni przysługuje na opiekę nad dzieckiem. Jak wnioskować o zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem?

Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem. Jest to zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w ciągu roku kalendarzowego.

Warto pamiętać, że o sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem decyduje pracownik w pierwszym wniosku (w formie elektronicznej bądź papierowej) składanym o udzielenie takiego zwolnienia w danym roku kalendarzowym. Należy pamiętać, że zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem wygasa w dniu, w którym dziecko ukończy 14 lat.

Opieka nad dzieckiem a niepełny wymiar pracy

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy mają udzielane zwolnienie od pracy w wymiarze godzinowym, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy konkretnego pracownika. Należy pamiętać, że niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę, do pełnej godziny. Podobnie jest w przypadku pracowników, dla których dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów jest niższa niż 8 godzin.

Wniosek

Wniosek należy złożyć do pracodawcy w formie elektronicznej, bądź papierowej. We wniosku nie trzeba podawać przyczyny korzystania ze zwolnienia. Jeśli pracownik będzie chciał skorzystać ze zwolnienia od pracy w wymiarze godzinowym, może zdecydować o wykorzystaniu go w trakcie pracy, bądź na początku, czy końcu dnia pracy. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika o zwolnienie z od pracy na opiekę nad dzieckiem. Warto poinformować pracodawcę o skorzystaniu z tego zwolnienia wcześniej, jednak należy pamiętać, że nie ma określonych terminów, w których należy poinformować pracodawcę o chęci skorzystania z tego uprawnienia.