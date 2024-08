Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że do tej pory wypłacono 800 mln zł na wyprawki szkolne dla ponad 3 mln dzieci w ramach programu "Dobry start". Od 1 lipca rodzice złożyli wnioski dla ponad 3,2 mln dzieci. Nabór wniosków trwa do końca listopada.

Od 1 lipca rodzice mogą składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry start". Dodatek w wysokości 300 zł, przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

REKLAMA

Ponad 3 mln przyznanych świadczeń z programu "Dobry start". Wnioski można składać do 30 listopada

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski przekazał, że w ramach programu "Dobry start" przyznano już 3 miliony świadczeń. Dodał, że wyprawka szkolna z programu "Dobry Start" została wypłacona dla ponad 2,5 mln dzieci. Na ten cel przelano łącznie około 800 mln zł. Przygotowywane są kolejne wypłaty - powiedział Żebrowski. Dodał, że od 1 lipca rodzice złożyli wnioski o świadczenie dla ponad 3,2 mln dzieci.

"Dobry start": nabór wniosków trwa do końca listopada

REKLAMA

Osoby, które prawidłowo wypełnią oraz złożą wnioski do końca sierpnia br., otrzymają wypłatę świadczenia najpóźniej 30 września 2024 r. Złożenie wniosku w późniejszym czasie, będzie skutkowało wypłatą świadczenia w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Należy pamiętać, że wnioski można składać tylko do 30 listopada. Złożenie wniosku po 30 listopada możliwe jest tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

W ramach programu "Dobry start" rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na zakup wyprawki szkolnej. Z tych pieniędzy można sfinansować np. zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych.