1620,67 zł trafi w kwietniu 2024 na konta seniorów. Nie tylko ZUS wypłaca trzynastki. Sprawdź, kto dostanie przelew

Rolnicy otrzymują trzynastkę z kwietniowym świadczeniem. Jest ona równa wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku.

Kiedy będą trzynastki z KRUS?

Początek roku kalendarzowego upływa emerytom pod znakiem oczekiwania na informacje o trzynastych i czternastych emeryturach. Trudno się temu dziwić, bo zapewne dla większości seniorów stanowią one istotny zastrzyk gotówki. Pierwsze trzynastki trafiły na konta emerytów jeszcze przed Wielkanocą. Kwiecień będzie natomiast szczególnie istotny dla tych seniorów, którzy pobierają świadczenia z KRUS. Rolnicy otrzymują trzynastkę z kwietniowym świadczeniem. Terminy wypłat emerytur z KRUS to 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień miesiąca. Jeśli data wypłaty wypada w weekend lub święto, to świadczenie zostanie wypłacone wcześniej. Mają do niej prawo osoby, które na dzień 31 marca 2024 r. miały przyznane prawo do rolniczej emerytury lub renty, okresowej emerytury rolniczej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Po marcowej waloryzacji trzynastka wyniesienie 1780,96 zł brutto. Jest bowiem równa wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Ponieważ trzeba pobrać od niej podatek i składkę zdrowotną, to na konta emerytów wpłynie z tego tytułu 1620,67 zł.

Kto wypłaca trzynastkę przy zbiegu świadczeń z ZUS i KRUS?

Należy pamiętać o tym, że osobie, która ma prawo do kilku dodatkowych świadczeń rocznych, przysługuje tylko jedno z nich. Jeżeli KRUS wypłaca seniorowi emeryturę rolniczą, a ZUS inne świadczenie emerytalno-rentowe, to w takiej sytuacji dodatkowe świadczenie roczne wypłaci ZUS. Zasadą bowiem jest, że w sytuacji, gdy świadczenia są wypłacane przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, trzynastą emeryturę wypłaca ZUS. Co istotne, emeryci-rolnicy mogą liczyć nie tylko na 13, ale i na 14 emeryturę. Większość z nich otrzyma ją w pełnej wysokości.