Zmiana, która wpłynie na miliony Polaków. ZUS od umów-zleceń. Data reformy jest już znana

Rewolucja, która była zapowiadana przez kilka lat, teraz staje się nieunikniona. Chodzi o wprowadzenie składek ZUS dla wszystkich umów-zleceń. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej potwierdziło, że reforma w tym zakresie jest utrzymana w Krajowym Planie Odbudowy bez zmian. Ma ona wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

Wyzwanie ozusowania. Niższe wypłaty, wyższe koszty

Ozusowanie umów-zleceń to duże wyzwanie. Z jednej strony oznacza to niższe wypłaty "na rękę" dla milionów Polaków, a z drugiej - wyższe koszty pracy dla tysięcy przedsiębiorców.

Reforma jako kamień milowy w Krajowym Planie Odbudowy

Reforma jest kamieniem milowym w Krajowym Planie Odbudowy. Od jej realizacji zależy wypłata unijnych funduszy.

Eksperci: Ozusowanie to dobry kierunek

Eksperci oceniają, że ozusowanie umów-zleceń to dobry kierunek, ponieważ sprzyja konkurencji i przejrzystości systemu. Zastrzegają jednak, że aby reforma się udała, pracodawcy muszą mieć czas na wdrożenie zmian. Odsunięcie jej o rok powinno być głównym celem rządu.

Obecne zasady składek na ubezpieczenia społeczne

Obecnie składki na ubezpieczenia społeczne trzeba płacić tylko do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wszystko, co powyżej tej kwoty, jest de facto wolne od składek odprowadzanych do ZUS.

Dodatkowe koszty, ale wyższe emerytury

Reforma oznacza dodatkowe koszty, ale też wyższe emerytury. Zgodnie z kamieniem milowym A71G KPO, wszystkie umowy cywilnoprawne mają podlegać składkom na ubezpieczenia społeczne. Wyjątkiem mają być umowy-zlecenia z uczniami szkół średnich i studentami do 26. roku życia.

Potwierdzenie Ministerstwa: Reforma jest utrzymana

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej potwierdziło "Business Insider, że reforma w tym zakresie jest utrzymana. Termin jej wdrożenia to czwarty kwartał 2024 r., a wejście w życie nowych rozwiązań to 1 stycznia 2025 r. Od tego dnia składki na ZUS mają być odprowadzane od każdego zlecenia tak jak teraz od każdej umowy o pracę.