Emerytura stażowa dla rolników?

Emerytury stażowe rolnicze - co na to ministerstwo?

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie toczą się obecnie prace nad stworzeniem możliwości nabywania prawa do emerytury rolniczej bez względu na wiek, po wylegitymowaniu się określonym długim stażem ubezpieczeniowym. Taką informację przekazał sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński w udzielonej 13 stycznia 2021 r. odpowiedzi na interpelację poselską.

Podkreślił, iż dotychczas nie zdecydowano się na takie rozwiązanie również w systemie powszechnym realizowanym przez ZUS.





„Nie ulega jednak wątpliwości, że istnieje potrzeba dyskusji nad poszukiwaniem rozwiązań nakierowanych na optymalizację systemu emerytalnego, w tym także jego uelastyczniania, które byłoby zgodne zarówno z troską o jego finansową stabilność, jaki z zapatrywaniami społecznymi w tym zakresie. Decyzja w tym zakresie jednak powinna być podjęta zarówno w rolnym, jak i powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, co wymaga dalszych wspólnym analiz” – czytamy w odpowiedzi.

Interpelacja poselska dotyczyła obniżenia wieku emerytalnego oraz dopuszczania do polskiego ustawodawstwa możliwości przejścia na emeryturę rolniczą po 40 latach pracy, bez względu na wiek ubezpieczonych. Zdaniem posłów wprowadzenie takich regulacji dałoby możność decydowania ubezpieczonemu o tym, czy chce przejść na emeryturę, czy też pracować dłużej i w przyszłości osiągnąć wyższe świadczenie.

Podobnej odpowiedzi udzielił pod koniec grudnia ubiegłego roku sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. „Dotychczas nie zdecydowano się na wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek głównie dlatego, że sposób obliczania emerytury zachęca ubezpieczonych do jak najdłuższej aktywności zawodowej i opóźniania decyzji przejścia na emeryturę, co w sposób istotny przekłada się na wysokość świadczenia – argumentował Szwed.

Emerytura stażowa – co to jest?

Założeniem tzw. emerytury stażowej jest umożliwienie przejścia na emeryturę bez względu na wiek po udowodnieniu odpowiednio długiego stażu pracy.

Obecnie temat emerytur stażowych wzbudza spore zainteresowanie. Kontynuację reformy systemu emerytalnego z uwzględnieniem interesu pracowników o najdłuższym stażu pracy zakłada umowa programowa, którą 5 maja 2020 r. podpisał Prezydent RP Andrzej Duda z NSZZ „Solidarność".

