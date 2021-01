Czternastka 2021 – kiedy wypłata dodatkowej emerytury?

Co z czternastką dla emerytów?

Sejm uchwalił ustawę o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Ustawa ta zakłada wypłatę tzw. czternastej emerytury w 2021 r.

Kiedy czternastka dla emerytów w 2021?

Zgodnie z ustawą czternastka ma być wypłacona z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w listopadzie 2021 r., z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r.

W grudniu 2021 r. zostaną wypłacone świadczenia i zasiłki przedemerytalne, a w styczniu 2022 r. świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników wypłacane okresowo co kwartał.

Czternasta emerytura – kto dostanie?

Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy rozwiązanie to będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Czternasta emerytura nie będzie przysługiwać osobom, którym prawo do świadczeń zostało zawieszone na dzień 31 października 2021 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że czternastkę otrzyma 9,1 mln osób. Największą grupę mają stanowić emeryci i renciści pobierający świadczenia z ZUS (7,3 mln osób).

Czternasta emerytura – ile wyniesie?

Czternastka w 2021 r. ma przysługiwać w wysokości kwoty najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2021 r. w przypadku osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł.

Przy przekroczeniu kwoty 2900 zł wysokość czternastej emerytury ma być pomniejszona o kwotę przekroczenia z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę”.

W razie zbiegu prawa do więcej niż jednej czternastki, osobie uprawnionej będzie przysługiwało jedno świadczenie.

