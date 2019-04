PPK każdemu się opłaca - a komu najbardziej? (wywiad)

Każdemu się opłaca

Wraz z początkiem 2019 r. weszła w życie Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Ta nowość w polskim systemie prawnym zacznie obowiązywać w pierwszych podmiotach zatrudniających pracowników już od 1 lipca 2019 r. Pracownicy podchodzą bardzo sceptycznie do nowej instytucji. Czy słusznie?

Brak zaufania do instytucji oszczędzania wynika z przeszłych złych doświadczeń, mam tu na myśli przede wszystkim OFE. Zbudowanie tego zaufania to nasze największe wyzwanie. Spółka PFR Portal PPK prowadzi konferencje i szkolenia, a także konsultacje, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Tłumaczymy na tych spotkaniach, że PPK jest zupełnie innym systemem niż OFE. Środki, które zgromadzimy na indywidualnych kontach, są prywatne i w pełni dziedziczne. W każdej chwili możemy sprawdzić stan naszych oszczędności i możemy je w każdej chwili wypłacić.

Czy uczestnik PPK musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę?

Uczestnikiem PPK może stać się osoba zatrudniona podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Do kategorii osób zatrudnionych zaliczymy nie tylko pracowników na umowach o pracę, ale też np. zleceniobiorców.

Jaka grupa pracowników może najwięcej skorzystać na uczestnictwie w programie PPK?

Za każdym razem, gdy prowadzę szkolenie lub konferencję, podkreślam, że jest to program korzystny dla wszystkich, ale w szczególności polecam go uwadze dwóch grup: osobom zarabiającym najmniej oraz kobietom. Osoby, które oszczędzają w PPK, korzystają z wpłat od pracodawcy i dopłat ze strony państwa. To istotne, ponieważ de facto każda złotówka, którą pracownik odłoży w PPK jest podwajana przez pracodawcę. To oznacza, że osoba zarabiająca 2800 zł brutto, która rozpocznie oszczędzanie w wieku 30 lat przy najniższych wpłatach zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy (łącznie 3,5% pensji brutto) może odłożyć ok. 100 tys. zł. Jeśli wysokość wpłat będzie najwyższa (łącznie 8% pensji brutto), kwota ta może wzrosnąć do ponad 200 tys. zł.

Osoby zarabiające 120% minimalnego wynagrodzenia i mniej mają prawo obniżyć kontrybucje do 0,5% wynagrodzenia. W 2019 r. z takiego prawa mogłaby skorzystać osoba zarabiająca do 2700 zł, jej wpłata będzie wynosiła niespełna 14 złotych miesięcznie, czyli rocznie taka osoba wpłaci do PPK ok 160 zł. Równocześnie otrzyma w skali roku od pracodawcy blisko 650 zł oraz 240 zł dopłaty od państwa.

A zatem oszczędzając 160 zł rocznie pracownik otrzyma dodatkowo pięć razy tyle. To kwota może stanowić kapitał, którego gromadzenia nie powinien sobie odmawiać. Jeśli chodzi o drugi przypadek, jak wiemy, kobiety statystycznie żyją dłużej niż mężczyźni, a jednocześnie osiągają wiek emerytalny wcześniej. To oznacza, że czas spędzony na emeryturze jest dłuższy, a zatem środki, którymi będzie dysponowała taka osoba, muszą być odpowiednio wyższe. Szansę na zwiększenie tego kapitału daje właśnie PPK. Namawiam właśnie kobiety, aby w miarę możliwości oszczędzały maksymalne 4% oraz namówiły pracodawców do zwiększenia ich wpłat.