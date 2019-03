PPK - pierwsze składki w listopadzie 2019

2 tys. pracodawców przystąpi do PPK już w lipcu

Od 1 lipca najwięksi pracodawcy – zatrudniający powyżej 250 osób – będą zobowiązani wprowadzić do swojego zakładu pracy program pracowniczych planów kapitałowych. – Przypuszczamy, że będzie to około 2 tys. pracodawców – mówi Katarzyna Przewalska z ministerstwa finansów. Co pół roku do programu będą dołączać kolejne grupy pracodawców i pracowników. Rząd zakłada, że do programu przystąpi 75 proc. uprawnionych, czyli ok. 8,5 mln Polaków. Będzie to jednak wymagało – podobnie jak w Wielkiej Brytanii – zbudowania zaufania do nowego systemu.

Więcej informacji:

reklama reklama

Pracownicze Plany Kapitałowe – najważniejsze informacje o PPK

PPK w pigułce - najważniejsza założenia ustawy

Pracownicze Plany Kapitałowe 2019 r. - zasady PPK, kto i kiedy przystąpi do PPK

Obowiązki pracodawców związane z przystąpieniem do PPK

– Pracodawcy od 1 lipca br. mają obowiązek wybrać instytucję finansową, umieszczoną w ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju, z którą będą zawierać umowę o zarządzanie. Będzie ona zawierać szereg elementów określonych w ustawie, precyzujących sposób zarządzania środkami uczestników PPK u danego pracodawcy. Od listopada br. następuje obowiązek pierwszego składkowania – pierwsi pracownicy i pracodawcy będą wpłacać składki do PPK – mówi agencji informacyjnej Newseria Katarzyna Przewalska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów.

Więcej informacji:

PPK - od kiedy, nowe obowiązki pracodawcy

Co pracodawca powinien wiedzieć o PPK - 11 pytań i odpowiedzi

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) - nowe obowiązki pracodawców w 2019 r.

Składki na konto pracownika

Wpłata podstawowa, finansowana przez uczestnika PPK, ma wynosić od 2 do 4 proc. jego wynagrodzenia. Z kolei pracodawca będzie dopłacać składkę w wysokości od 1,5 proc. do 4 proc. wynagrodzenia. W efekcie maksymalna wpłata na PPK dla jednego pracownika może wynieść 8 proc. Z budżetu państwa będzie finansowana opłata powitalna (200 zł) oraz coroczna dopłata w wysokości 240 zł.

Więcej informacji:

Składki na PPK - wysokość, podatek, dopłata od państwa, stan rachunku

PPK 2019 - składki podstawowe, dodatkowe i maksymalne

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - składki, kiedy płatność

Jak oszczędzać na emeryturę w ramach PPK

Coroczna informacja o wysokości środków na koncie

– Ustawa przewiduje, że uczestnik PPK będzie otrzymywał coroczną informację [o wysokości swoich środków – red.]. Jednak biorąc pod uwagę funkcjonowanie instytucji finansowych, większość z nich uruchamia platformy kontaktowe, gdzie można zobaczyć stan swoich środków i w przypadku PPK prawdopodobnie też takie rozwiązanie będzie zastosowane – mówi Katarzyna Przewalska.