Waloryzacja emerytur i rent 2019

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych 2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2019 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacją objęte zostaną świadczenia przyznane przed 1 marca 2019 r., do których prawo powstało do 28 lutego 2019 r. Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), świadczenie zostanie zwaloryzowane z chwilą jego wypłaty.

Zasady waloryzacji świadczeń

Waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej 28 lutego 2019 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 102,86%, przy czym podwyżka nie może być niższa niż:

70 zł - w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych,

52,50 zł - w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

35 zł - w przypadku emerytur częściowych.

Gwarancja podwyższenia o co najmniej 70 zł nie dotyczy emerytur, które 28 lutego 2019 r. przysługiwały w kwocie niższej niż 1029,80 zł., do których nie stosuje się gwarancji podwyższenia do świadczenia najniższego.

Nowa kwota bazowa

Od 1 marca 2019 r. kwota bazowa wynosi 4003,88 zł i ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur przyznawanych według dotychczasowych zasad i rent na wniosek:

zgłoszony po 28 lutego 2019 r.

lub

zgłoszony przed 1 marca 2019 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po 28 lutego 2019 r.

Nowe kwoty najniższych emerytur i rent

Od 1 marca 2019 r. obowiązują również nowe kwoty najniższych emerytur i rent oraz kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie, a także kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Kwoty najniższych świadczeń od 1 marca 2019 r. wynoszą:

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna - 1100 zł;

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 825 zł;

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - 1320 zł;

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 990 zł.

Kwoty dodatków/świadczeń oraz kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej, ustalone w wyniku waloryzacji od 1 marca 2019 r.

Podstawa prawna waloryzacji świadczeń

W 2019 r. waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń oraz dodatków następuje na podstawie przepisów:

oraz innych ustaw szczególnych, na podstawie których zostały przyznane świadczenia objęte waloryzacją.