Nowa waloryzacja emerytur: Karol Nawrocki proponuje co najmniej 150 zł podwyżki? Projekt już 6 sierpnia

W nadchodzących miesiącach jednym z gorących tematów debaty publicznej może stać się zapowiedziana przez Karola Nawrockiego zmiana w systemie waloryzacji emerytur i rent. W ramach swojej kampanii prezydenckiej zadeklarował on bowiem wprowadzenie mechanizmu, który gwarantowałby seniorom co roku wzrost świadczenia o konkretną kwotę, niezależnie od poziomu inflacji czy dynamiki wynagrodzeń. Dla wielu emerytów oznaczałoby to stabilne i przewidywalne podwyżki, nawet w latach niskiego wzrostu cen. Projekt ustawy ma zostać złożony już w dniu zaprzysiężenia nowego prezydenta.

Waloryzacja emerytur i rent: Obietnica minimalnej podwyżki od Karola Nawrockiego – co najmniej 150 zł brutto co miesiąc

Karol Nawrocki, w ramach swojej kampanii wyborczej, zapowiedział wprowadzenie nowego mechanizmu waloryzacji emerytur i rent, który gwarantuje seniorom co roku minimalną podwyżkę w wysokości co najmniej 150 zł brutto. Taka waloryzacja obowiązywałaby niezależnie od poziomu inflacji czy wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

To oznaczałoby, że w latach, gdy inflacja byłaby niska – np. 3–4% – seniorzy nadal mogliby liczyć na podwyżkę znacznie wyższą niż wynikająca z obecnych przepisów emerytalnych. Według zapowiedzi prezydenta elekta, planowana zmiana miałaby wejść w życie już w 2026 roku, a projekt ustawy miałby zostać złożony 6 sierpnia 2025 roku, czyli w dniu objęcia przez niego urzędu.

Dlaczego ta zmiana ma znaczenie dla milionów seniorów w Polsce?

Obecnie waloryzacja emerytur i rent oparta jest na wskaźniku inflacji oraz wzroście wynagrodzeń w gospodarce. To rozwiązanie ma swoje zalety, ale nie chroni w pełni najuboższych seniorów w czasie wahań gospodarczych. W 2024 roku waloryzacja wyniosła 12,12%, ale w przyszłości – przy stabilniejszej inflacji – waloryzacje mogą być niższe niż potrzeby najuboższych emerytów.

Nowy system waloryzacji miałby zapewnić stały, minimalny wzrost świadczeń niezależnie od sytuacji gospodarczej. Skorzystałyby na nim przede wszystkim osoby otrzymujące najniższe emerytury, renty socjalne i rodzinne, dla których każda podwyżka ma realne znaczenie. Dzięki gwarantowanemu wzrostowi miałaby się poprawić stabilność finansowa najuboższych seniorów.

Na czym miałby polegać nowy system waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych?

Nowy mechanizm waloryzacji emerytur i rent według propozycji Karola Nawrockiego opiera się na kilku filarach:

Gwarantowane minimum waloryzacyjne – niezależnie od poziomu inflacji, świadczenie ma wzrosnąć co najmniej o 150 zł brutto rocznie .

– niezależnie od poziomu inflacji, świadczenie ma wzrosnąć co najmniej o . Wskaźnik waloryzacji zawsze wyższy niż inflacja – rząd miałby obowiązek corocznie podnosić emerytury o więcej niż aktualny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

– rząd miałby obowiązek corocznie podnosić emerytury o więcej niż aktualny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Ukierunkowanie na najuboższych – zmiana najbardziej odczuwalna będzie dla osób pobierających najniższe emerytury i renty, ponieważ u nich 150 zł stanowi większy procent świadczenia.

Kto zyska na nowej waloryzacji emerytur, gdyby weszła w życie? Z analizy projektowanych zmian wynika, że najwięcej skorzystają osoby otrzymujące minimalne świadczenia w postaci emerytury lub renty. Dla tej grupy 150 zł brutto to wzrost o około 8%, co jest znaczącym dodatkiem w skali roku. Zyskają szczególnie:

Osoby otrzymujące emeryturę minimalną – obecnie to 1 878,91 zł brutto.

Renciści, w tym osoby z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Osoby pobierające rentę socjalną oraz rentę rodzinną po zmarłym małżonku.

Dla zobrazowania, w przypadku emerytów pobierających 5 000 zł brutto miesięcznie podwyżka o 150 zł oznacza jedynie 3-procentowy wzrost świadczenia. W ich przypadku będzie to relatywnie niewielki dodatek, który nie wpłynie znacząco na domowy budżet. Nowy mechanizm najbardziej odczuwalny będzie zatem dla osób z niższymi emeryturami.

Jakie mogą być skutki reformy emerytalnej dla budżetu państwa?

Wprowadzenie takiej gwarantowanej waloryzacji wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla finansów publicznych. Według wstępnych szacunków, koszty budżetowe mogą wzrosnąć o kilka miliardów złotych rocznie, zależnie od liczby beneficjentów i poziomu inflacji.

Obecnie roczne wydatki na emerytury i renty w Polsce przekraczają 350 miliardów złotych. Wprowadzenie gwarantowanego minimum 150 zł brutto dla każdego świadczeniobiorcy może oznaczać dodatkowe 7–10 miliardów złotych wydatków.

Waloryzacja Karola Nawrockiego w liczbach – co oznacza podwyżka 150 zł brutto?

Przykładowo, jeśli emerytura wynosi:

1 878,91 zł brutto (minimalna) – po podwyżce wyniesie 2 028,91 zł brutto , czyli wzrost o 8% .

– po podwyżce wyniesie , czyli wzrost o . 2 500 zł brutto – podwyżka 150 zł oznacza 6% wzrostu .

– podwyżka 150 zł oznacza . 5 000 zł brutto – wzrost wynosi tylko 3%.

Dla wielu seniorów dodatkowe 150 zł brutto rocznie to realne zwiększenie siły nabywczej. Taka podwyżka może pomóc w pokryciu podstawowych wydatków, takich jak zakup leków, opłacenie rachunków czy codzienne zakupy. Nawet niewielki wzrost świadczenia może znacząco poprawić komfort życia najuboższych emerytów.

Kiedy możemy się spodziewać zmian zasad waloryzacji? Czy to przejdzie?

Nowy prezydent zapowiedział, że projekt ustawy o nowej waloryzacji zostanie złożony już 6 sierpnia 2025 roku, czyli w dniu zaprzysiężenia. W praktyce oznacza to, że pierwsza waloryzacja według nowych zasad mogłaby nastąpić w marcu 2026 roku, bo to właśnie wtedy, co roku, podnoszone są świadczenia emerytalne i rentowe. Zanim jednak ustawa wejdzie w życie, konieczne będzie jej uchwalenie przez Sejm. Jeżeli rządzący nie będą sprzeciwiać się nowej formule, zmiany mają realne szanse na wprowadzenie.

Podsumowując, nowy system waloryzacji emerytur i rent proponowany przez Karola Nawrockiego to ciekawa propozycja, która może poprawić sytuację milionów emerytów i rencistów w Polsce. Gwarantowany wzrost świadczenia o co najmniej 150 zł brutto rocznie, niezależnie od inflacji, daje seniorom większe poczucie bezpieczeństwa finansowego. To jednak również ogromne wyzwanie dla budżetu państwa i systemu emerytalnego jako całości. Kluczowe będzie znalezienie równowagi między ochroną najuboższych a stabilnością finansów publicznych.

Dlaczego waloryzacja emerytur w 2026 roku może być niższa niż oczekiwano?

Aktualnie sytuacja wygląda tak, że zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącym wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (numer RD216), waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku oparta będzie wyłącznie na ustawowym minimum – czyli inflacji powiększonej o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z 2025 roku. Oznacza to, że jeśli inflacja wyniesie 5%, a realny wzrost płac 2%, świadczenia wzrosną jedynie o 5,4% – czyli o 0,4 p.p. więcej niż sam wzrost cen.

Brak konsensu w Radzie Dialogu Społecznego sprawił, że decyzję o wskaźniku podjęła sama Rada Ministrów, co oznacza, że obecny projekt ma charakter tymczasowy i może ulec zmianie przed ostatecznym podpisaniem. Eksperci przewidują jednak, że presja związków i organizacji seniorów może wpłynąć na przyszłą korektę.

Zgodnie z harmonogramem, oferowana waloryzacja ma wzrosnąć o co najmniej 4,9%, a co za tym idzie – najniższe emerytury wzrosną z 1 878,91 zł brutto do około 1 970,98 zł brutto, czyli o 92,07 zł brutto miesięcznie. To mniej niż w 2025 roku, kiedy waloryzacja sięgnęła 5,5% – czyli o 0,6 p.p. więcej niż dziś proponowany wskaźnik.

Tabela: Wskaźniki waloryzacji w latach 2022–2026 (wraz z prognozą na 2026)

Poniżej znajduje się tabela prezentująca oficjalne wskaźniki waloryzacji emerytur i rent obowiązujące w latach 2022–2025 oraz prognozowaną wartość wskaźnika na 2026 rok, wynikającą z propozycji rządu opartej na ustawowym minimum. To ujęcie danych w formie tabelarycznej pozwala na szybkie porównanie dynamiki wzrostu świadczeń w ostatnich latach oraz ocenę, jak obecna propozycja wypada na tle rekordowych waloryzacji z poprzednich okresów.

Rok waloryzacji Wskaźnik waloryzacji (%) Charakter waloryzacji Uwagi 2022 7,0% Procentowa + kwotowa (minimalna 250 zł) Znaczący wzrost inflacji w 2021 roku 2023 14,8% Procentowa + kwotowa (minimalna 250 zł) Rekordowy poziom waloryzacji z powodu inflacji 2024 12,1% Procentowa + kwotowa (minimalna 250 zł) Nadal wysoka inflacja i wzrost kosztów życia 2025 11,1% Procentowa + kwotowa (minimalna 300 zł) Spadek inflacji, ale utrzymujący się realny wzrost płac 2026 (prognoza) ok. 6–7% Procentowa (20% realnego wzrostu płac) Propozycja rządu: ustawowe minimum, brak porozumienia RDS

Dane dla lat 2022–2025 oparte są na oficjalnych wskaźnikach GUS i komunikatach rządu. Warto podkreślić, że rzeczywisty wskaźnik waloryzacji w 2026 roku zostanie ogłoszony na początku przyszłego roku i zależeć będzie m.in. od ostatecznych danych o inflacji i wynagrodzeniach w 2025 roku.