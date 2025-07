Zniżki na zakupy dla seniorów w sieciach handlowych i tańsze tankowanie na stacjach benzynowych. Mnóstwo ludzi o tym nie wie

Im też od państwa coś się należy

Swoje dorosłe już latorośle wychowali i wykształcili bez 800 plus, bez 300 plus na wyprawkę szkolną i bez babciowego. Rodzice z czasów PRL-u to pokolenie, które nigdy nie załapało się na strumień rządowych pieniędzy.

Teraz wreszcie państwo doszło do wniosku, że pokoleniu dźwigającemu na barkach wychowanie trójki dzieci, albo i więcej, coś się należy.

Dzięki Karcie Dużej Rodziny (KDR), programowi prowadzonemu przez resort Rodziny, można zyskać dostęp do zniżek na codzienne zakupy. Nawet jeśli dzieci są już dorosłe i same mają rodziny, seniorzy mogą nadal korzystać z przywilejów.

W tych sieciach można zrobić zakupy ze zniżką

Na liście sklepów, które oferują zniżki z Kartą Dużej Rodziny, są wszystkie największe sieci. Szczegóły tanich zakupów podaje forsal.pl. W Lidlu można zapłacić o 10 procent mniej za świeże warzywa, pieczywo, napoje, produkty dla dzieci czy przyprawy. Latem – także za jogurty i lody.

W Auchan, łącząc Kartę z programem lojalnościowym sieci, można zyskać dodatkowy 1 proc. zwrotu i 5 proc. rabatu na marki własne. Carrefour daje bony na kolejne zakupy – nawet do 30 zł. Kaufland przyznaje bony o wartości 5 zł za każde wydane 100 zł, maksymalnie do 50 zł miesięcznie. W Stokrotce i Intermarche można kupić z 10-procentową zniżką warzywa, pieczywo czy produkty niemowlęce. Zniżka jest prawie wszędzie. Wystarczy mieć tę jedną kartę.

Taniej także na stacjach benzynowych

Karta Dużej Rodziny to nie tylko zniżki na jedzenie i leki – to także realne oszczędności przy tankowaniu. Posiadacze KDR mogą liczyć na rabaty na paliwo w wybranych sieciach stacji benzynowych, ale uwaga – zniżka naliczana jest tylko wtedy, gdy pokażesz kartę przed dokonaniem płatności. Jak podaje dziennik.pl, każda sieć ma swoje zasady i wysokość upustu.

Na stacjach Orlen zyskujesz 8 groszy zniżki na litr paliwa standardowego oraz 10 groszy na paliwa premium. Do tego dochodzi 20-procentowa obniżka na produkty z oferty Stop Cafe oraz usługi myjni. Shell oferuje również 8 groszy rabatu na litr benzyny i oleju napędowego, a także 3 grosze na litr autogazu. Dodatkowo – 20 proc. zniżki na wybrane produkty spożywcze dostępne na stacji.

Jeszcze większe ulgi czekają w Circle K – 8 groszy taniej za każdy litr paliwa bazowego i aż 15 groszy na paliwa premium. Dodatkowo: 25 proc. rabatu na usługi myjni i 20 proc. na wybrane produkty gastronomiczne, w tym gorącą kawę, herbatę i dania typu hot food. A jeśli tankujesz na stacjach Circle K Express, możesz liczyć na 5 groszy zniżki na paliwo standardowe i 10 groszy na premium.

Czy to dużo? Jeśli tankujesz regularnie, w skali miesiąca robi się z tego konkretny zastrzyk gotówki. A wszystko zaczyna się od tej jednej karty.

Karta Dużej Rodziny to nie tylko przywilej dla młodych

Od 2019 roku mogą ją otrzymać także ci, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, nawet jeśli dziś już ich nie utrzymują. Co trzeba zrobić? Złożyć wniosek, online przez portal Emp@tia albo tradycyjnie w gminie czy OPS. Do tego dokumenty potwierdzające rodzicielstwo – akty urodzenia, dowód osobisty, ewentualnie postanowienia sądu, jeśli dzieci były pod pieczą zastępczą. To wszystko. A potem tylko pozostaje oczekiwanie je na SMS z informacją, że karta czeka na odbiór.

Kartę można mieć w wersji plastikowej, elektronicznej (przez aplikację mObywatel) albo obu naraz. Co ważne, jest całkowicie darmowa, chyba że ktoś kartę zgubi lub zniszczy, wtedy koszt duplikatu to 16 zł. Plastikową wersję możesz też zamówić za 10 zł, jeśli wcześniej ktoś korzystał tylko z elektronicznej.

Nie tylko zakupy i benzyna. Zniżki w aptekach, muzeach, kinach i na basenie

Zakupy to dopiero początek. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą taniej korzystać z leków w aptekach, wejść do kina czy teatru za ułamek ceny, a także kupić tańszy bilet do zoo, muzeum czy na basen. Komunikacja miejska? W wielu miastach – zniżki. Usługi bankowe, ubezpieczenia, noclegi, wyjazdy – również.

Lista partnerów programu jest imponująca i cały czas się poszerza. Można ją znaleźć na stronie empatia.gov.pl lub bezpośrednio w aplikacji mobilnej mKDR. Jedno kliknięcie dzieli cię od tego, by mniej płacić – dosłownie wszędzie.