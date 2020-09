Jak cudzoziemiec może uzyskać PESEL?

PESEL dla cudzoziemca

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który umożliwia identyfikację osoby, która go posiada. Zawiera on datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną. Co w przypadku, gdy o PESEL chce się ubiegać cudzoziemiec?

Najprostszym sposobem na uzyskanie numeru PESEL jest zameldowanie się cudzoziemca w Polsce na pobyt powyżej 30 dni. Wówczas PESEL przyznany będzie automatycznie. Jeżeli jednak cudzoziemiec nie może się zameldować, a potrzebuje tego numeru (np. wymaga tego urząd), powinien złożyć wniosek w urzędzie gminy o jego nadanie.





Jak załatwić sprawę?

Wniosek o nadanie numeru PESEL można pobrać ze strony internetowej urzędu lub otrzymać w siedzibie. Do wypełnienia wniosku potrzebny jest dokument, który potwierdzi tożsamość i inne dane, niezbędne do wypełnienia wniosku.

Cudzoziemiec może złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w jego imieniu pełnomocnik (warto sprawdzić, jak we właściwym urzędzie gminy załatwić sprawę przez pełnomocnika).

Ważne, by we wniosku wpisać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (np. ZUS czy urząd skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, powinien podać również podstawę prawną.

Urząd może wezwać do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych. Może również nie rozpatrzyć wniosku, jeśli nie będzie on spełniał wymogów urzędowych.

Usługa nadania numeru PESEL jest bezpłatna.

Urząd powiadamia wnioskodawcę o nadaniu numeru PESEL.

Gdzie odebrać zaświadczenie?

w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zameldowania cudzoziemca (tam gdzie jest albo chce się zameldować),

w urzędzie gminy, na terenie której jest siedziba pracodawcy cudzoziemca – jeśli nie może się zameldować,

w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43) – jeśli cudzoziemiec nie pracuje albo jego pracodawca ma siedzibę poza granicą Polski.

Dodatkowe informacje na temat uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca znajdują się na stronie internetowej gov.pl.

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia).

