Jak odzyskać utracone obywatelstwo polskie?

Określenie w konkretnym przypadku, czy wniosek o przywrócenie obywatelstwa będzie uwzględniony zależy od indywidualnych okoliczności konkretnej sprawy. Wniosek składany jest na formularzu, do którego załączyć należy:

1) dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo,





2) dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeżeli takie nastąpiły,

3) posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego,

4) fotografię osoby objętej wnioskiem.

Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku, które można znaleźć tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2012/pozycja/501.

Krok po kroku – jak wypełnić wniosek?

Na pierwszej stronie wskazujemy dane osobowe na temat wnioskodawcy – tj. nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona), imię i nazwisko ojca, imię i nazwisko rodowe matki, data urodzenia, płeć (m/k), miejsce urodzenia ze wskazaniem miejscowości i państwa, posiadane obywatelstwo, stan cywilny (np. żonaty, mężatka) oraz numer PESEL (jeśli został nadany), a także naklejamy fotografię – nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 4,5 cm × 3,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz, od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 proc. fotografii. Zdjęcie musi przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy – zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać jednak ani zniekształcać owalu twarzy. Ponadto we wniosku wskazujemy miejsce i dzień złożenia wniosku (np. Tokio, 2020/12/12).

Z kolei na drugiej stronie wskazujemy adres zamieszkania, obejmujący Państwo (jeżeli mieszkamy za granicą), województwo (jeśli mieszkamy w kraju), miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu oraz mieszkania, a także numer telefonu kontaktowego.

Następnie składamy oświadczenie, że posiadaliśmy w przeszłości obywatelstwo polskie oraz staramy się opisać jak najdokładniej okoliczności jego utraty (np. zostało nam odebrane w okresie PRL ze względu na wyjazd za granicę na stałe albo utraciliśmy je niegdyś ze względu na zawarcie małżeństwa).