Prowadzisz firmę i masz długi? Upadłość jest szansą na nowy start

Poważne problemy finansowe

Wprowadzane stopniowo ograniczenia, które w większości zostały z nami do dziś, spowodowały ogromne problemy z wypłacalnością. Wielu przedsiębiorców zostało pozbawionych przychodów z dnia na dzień, nie mając nadziei na zmianę sytuacji. Niestety, byli oni nadal zobowiązani do wypłacania pensji, regulowania należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędu Skarbowego, a także regulowania wcześniej zawartych zobowiązań, opłacania rachunków i utrzymywania własnych rodzin. W wyniku braku możliwości na prowadzenie działalności, przedsiębiorcy, ratując się pożyczkami na bieżące potrzeby, stali się dłużnikami, tracącymi płynność finansową, aż w końcu popadającymi w spiralę zadłużenia. Zadłużone przedsiębiorstwa zaczynały stawać się kompletnie niewypłacalne, doprowadzając do powolnego upadku firmy.

W chwili, kiedy dłużnik podjął wszelkie możliwe kroki w celu odzyskania płynności finansowej, wnioskował o zawarcie ugód z wierzycielami oraz negocjacji z kontrahentami, lecz sytuacja stale się pogarszała, powinien zdecydować się na odważniejsze działania. Fundamentem powinno stać się zgłoszenie do specjalistów w sprawach restrukturyzacji i upadłości, którzy zapewnią przedsiębiorcy odpowiednie wsparcie i podejmą daleko idące czynności. Niewypłacalność przedsiębiorcy, czyli utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, prowadzi do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W chwili pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy, upadły traci posiadany majątek, który zostaje sprzedany w trakcie postępowania na poczet zaspokojenia wierzycieli. Jeśli jednak majątkiem dłużnika była nieruchomość, ma on możliwość zachowania części środków pozyskanych ze sprzedaży w postępowaniu upadłościowym na poczet wynajmu innego lokalu przez okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.





Nowelizacja przepisów

Dzięki zmianom, które weszły w życie w ubiegłym roku, uzyskanie statusu upadłego stało się o wiele łatwiejsze. Zostało to spowodowane między innymi wyłączeniem przesłanek rażącego niedbalstwa, czyli celowego doprowadzenia do stanu niewypłacalności, a także względów słuszności i względów humanitarnych, które przed nowelizacją były powodem oddalania składanych do sądów wniosków. Dodatkowo, upadły ma możliwość całkowitego umorzenia jego zobowiązań bez wyznaczania planu spłaty w sytuacji, kiedy niezdolność do dokonywania spłat wierzycieli będzie wynikała z osobistej sytuacji dłużnika, która nie może mieć charakteru trwałego. Co do zasady, upadłość ma być również prowadzona w procedurze uproszczonej, w której nie wyznacza się sędziego komisarza, co bardzo usprawnia i przyspiesza oddłużenie.

Barbara Marcinkowska

Specjalista ds. merytoryczno-prawnych w dziale upadłości

Kancelaria Prawna RIO

