2021 rokiem upadłości konsumenckiej?

Dotychczasowy rekord

Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w samym 2019 roku ogłoszono 7.117 upadłości konsumenckich, zaś w 2020 liczba ta wzrosła niemal dwukrotnie – 13.084 konsumentów zostało uznanych przez państwo bankrutami. Tak gwałtowny wzrost upadłości jest z pewnością spowodowany zmianami, które ułatwiły dostęp do otrzymania pozytywnego postanowienia i statutu upadłego. Do marca 2020 roku ponad połowa składanych wniosków upadłościowych zostawała oddalana przez sądy w wyniku spełnienia negatywnych przesłanek, między innymi rażącego niedbalstwa, czyli celowego doprowadzenia do stanu niewypłacalności oraz względów słuszności i względów humanitarnych. Obecnie, przesłanki te zostały usunięte i nie stoją na przeszkodzie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Jeśli zrobisz dobry krok

Obecna sytuacja na rynku pracy powoduje wyłącznie coraz większe problemy finansowe Polaków, co przyczynia się do podejmowania decyzji o próbie ratunku swojego budżetu. Utrata pracy, brak środków na spłatę zaległych rat oraz bieżących opłat przyczyniają się do coraz większej niewypłacalności, a nawet wpadania w spiralę zadłużenia, z której nie potrafimy się wydostać. W chwili obecnej, z nieterminową spłatą zobowiązań boryka się ponad 2 mln Polaków. Z danych Krajowego Rejestru Długów wywnioskować można, że większość zaległości powstaje z tytułu opłat za telefon, telewizję oraz Internet. Jeszcze w lutym 2020 roku, przed ogłoszeniem pandemii przez Światową Organizację Zdrowia, zadłużenie z tych przyczyn wynosiło 967 milionów złotych. Obecnie kwota ta sięgnęła 1,05 miliarda złotych. Monitor Sądowy i Gospodarczy do 31 grudnia 2020 roku opublikował aż 41.875 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi. Tak ułatwiony dostęp do ogłoszenia upadłości powoduje, iż zbliżający się rok 2021 będzie rokiem upadłości konsumenckiej, który przyniesie nawet podwojenie liczb upadłości z roku 2020. Takie spekulacje to ogromny krok dla konsumentów borykających się z utratą płynności finansowej i postawieniem zobowiązań w stan wymagalności.

Warto również dodać, iż chcąc przystąpić do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości rozsądnym działaniem jest zgłoszenie się do specjalistów, którzy skrupulatnie przeprowadzą konsumenta przez poszczególne etapy postępowania upadłościowego – zarówno przed, jak i po ogłoszeniu bankructwa.

Nowy rok, który rozpoczęliście razem z długami przeniesionymi z lat poprzednich, może stać się dla was nowym życiem bez zobowiązań, jeśli tylko podejmiecie odpowiednie działania.

Barbara Marcinkowska

Specjalista ds. merytoryczno-prawnych w dziale upadłości

Kancelaria Prawna RIO

