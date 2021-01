Jakie prawa przysługują Ci po ogłoszeniu upadłości?

Skutkiem pozytywnego rozstrzygnięcia w postępowaniu upadłościowym dotyczącym osób fizycznych jest możliwość ustalenia dogodnego planu spłaty dostosowanego do bieżących przychodów dłużnika, a także umorzenia pozostałej części zobowiązań. Istnieje również możliwość całkowitego umorzenia zobowiązań zaraz po zakończeniu postępowania upadłościowego dla podmiotów w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Na przykład wówczas, jeżeli sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, iż jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat względem wierzycieli.

Umieszczenie w Krajowym Rejestrze Postępowań Upadłościowych

Upadły, z dniem ogłoszenia wobec niego upadłości zostaje umieszczony w Krajowym Rejestrze Postępowań Upadłościowych, a informacja ta jest publiczna i ogólnodostępna. Upadły będzie musiał również odzyskać wiarygodność wobec banków, aby móc zawrzeć umowę kredytową. Jednak nie należy skupiać uwagi wyłącznie na tych dwóch aspektach, kiedy do odzyskania mamy spokój i równowagę życiową.

Zawieszone postępowania egzekucyjne

Warto pamiętać, że w dniu ogłoszenia wobec dłużnika upadłości, wszelkie prowadzone dotychczas postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, a w niedługim czasie całkowitemu umorzeniu. Dodatkowo, wierzyciele, których należności zostały objęte postępowaniem upadłościowym, nie będą mieli możliwości na wszczęcie nowych egzekucji. Kolejną, bardzo ważną informacją dla dłużnika jest fakt, że z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu wobec niego upadłości, zostaje również wstrzymane naliczanie odsetek z tytułu zaległych zobowiązań, co daje nam pewność, iż nasze długi nie wzrosną o horrendalne kwoty odsetek. Dodatkowo, jeśli dłużnik nie posiada majątku, postępowanie upadłościowe zakończy się w szybszym tempie, ponieważ nie będą dokonywane czynności związane z ustaleniem jego składu.

Lepsza przyszłość

Podjęcia decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości nie należy postrzegać przez pryzmat porażki, a wręcz przeciwnie. Dzięki tym działaniom podejmujemy walkę o przyszłość naszą i naszych najbliższych, a także o odzyskanie wolności i rozpoczęcie życia na nowo – bez stale nękających nas wierzycieli i komorników oraz narastających o horrendalne odsetki kwot zobowiązań. Upadły powinien również mieć na uwadze działania, które będzie zobowiązany wykonywać w trakcie postępowania upadłościowego. Niekiedy zdarza się, że obowiązki upadłego jednak są dla niektórych zupełnie niezrozumiałe i nie potrafią sobie z nimi poradzić, wówczas należałoby zgłosić się do specjalistów, którzy postępowaniem upadłościowym zajmują się na co dzień. Do kancelarii można zgłosić się również w przypadku, jeżeli wniosek upadłościowy nie był tworzony przez konkretną kancelarię czy specjalistę, a upadły potrzebuje jedynie wsparcia i kontroli ciągłości postępowania, zachowania terminów oraz objęcia pomocą prawną.

Barbara Marcinkowska

Specjalista ds. merytoryczno-prawnych w dziale upadłości

Kancelaria Prawna RIO

