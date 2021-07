Senackie poprawki do nowelizacji KPA [KOMENTARZ]

Senat stworzył rozwiązanie, które tak naprawdę podzieli uprawnionych na dwie grupy. Zmiany komentuje radca prawny Jan Delmanowski.

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

Problematyka mienia reprywatyzacyjnego od lat budzi ogromne emocje. Również z uwagi na swego rodzaju opieszałość w prowadzeniu postępowań dotyczących zwrotu znacjonalizowanych majątków, ale również z uwagi na liczne głosy dotyczące ustalenia sprawiedliwych zasad ich rozliczenia z dawnymi właścicielami.

Przegłosowana przez Senat nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) stanowi próbę znalezienia salomonowego rozwiązania problemu, który powstał po tym, jak światło dzienne ujrzały finalna propozycja zmian w kodeksie przygotowane przez rządzących.

Poprawki Senatu

Pierwotnie Sejm chciał doprowadzić do umorzenia wszystkich spraw, trwających już całe lata - co uniemożliwiłoby osobom uprawnionym uzyskanie zwrotu utraconego mienia, czy też dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania. Senat tymczasem stworzył rozwiązanie, które tak naprawdę podzieli nam uprawnionych na dwie grupy:

jedna to ci, których postępowania już trwają - i te postępowania zostaną dokończone na dotychczasowych zasadach;

druga to ci, którzy na mocy znowelizowanych zapisów k.p.a. dochodzić będą mogli jedynie stosownego odszkodowania - natomiast nigdy nie będą mogli uzyskać fizycznego zwrotu utraconego mienia.

I choć poprawki uchwalone przez Senat niweczą bardzo rygorystyczną propozycję przygotowaną i przegłosowaną przez Sejm, to trudno uznać takie rozwiązanie za sprawiedliwe i właściwe.

Doświadczenie życiowe i procesowe pokazuje bowiem, że często wartość przyznawanych odszkodowań pomimo sporządzania licznych opinii przez biegłych - nie przystaje do realnej wartości powstałej szkody. W tym przypadku, w postaci realnej wartości utraconego mienia. Gwoli ścisłości warto tez zauważyć, że odszkodowanie to przysługiwać będzie de facto za „wydanie decyzji z naruszeniem prawa”, a nie wprost za „wyrządzenie szkody”. Co w istocie również może mieć realny wpływ na wartość przyznawanych świadczeń.

Jan Delmanowski

Radca Prawny