Zamach stanu - co to jest? Art. 128 Kodeksu karnego

Czym jest zamach stanu? To jedno z przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Uregulowane jest w art. 128 Kodeksu karnego. Jakie są znamiona tego przestępstwa? Jaka kara grozi za zamach stanu?

Zamach stanu - co to jest?

Zamach stanu to jedno z przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, które zostało spenalizowane w art. 128 Kodeksu karnego. Polega na:

REKLAMA

podjęciu działania zmierzającego bezpośrednio do urzeczywistnienia celu, jakim jest usunięcie przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, czynieniu przygotowań do popełnienia tego przestępstwa oraz przemocą lub groźbą bezprawną wywieraniu wpływu na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamach stanu w KK - jaka kara?

Jaka kara grozi za popełnienie przestępstwa zamachu stanu? Zawsze jest to kara pozbawienia wolności. W pierwszym przypadku wynosi od 3 do 20 lat, w drugim jest to przedział od 3 miesięcy do 5 lat, a w ostatnim - od 1 roku do 10 lat.

Art. 128. [Zamach stanu] § 1. Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20. § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 3. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Przestępstwa przeciwko RP - KK

Wszystkie przestępstwa przeciwko RP zalicza się: