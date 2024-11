Zastrzeżony PESEL chroni przed kradzieżą tożsamości i oszustwami. Już 5 mln Polaków ma większe poczucie bezpieczeństwa

Polacy pobili rekord – od 20 sierpnia 2024 r. zastrzegli aż 500 tys. numerów PESEL. W sumie już 5 mln Polaków ma większe poczucie bezpieczeństwa – nikt nie wykorzysta ich numeru PESEL bez ich wiedzy.

Zastrzeżony numer PESEL zwiększa bezpieczeństwo

Liczba Polaków, którzy zastrzegli swój numer PESEL, przekroczyła 5 mln. Dzięki temu mają większe poczucie bezpieczeństwa. Cieszy, że od 20 sierpnia 2024 r. liczba zastrzeżonych numerów PESEL wzrosła o 500 tys.

– Najnowsze dane dotyczące liczby zastrzeżeń numeru PESEL bardzo nas cieszą. Jako Ministerstwo Cyfryzacji stawiamy na zwiększanie świadomości społecznej związanej z cyberzagrożeniami, a rekordowa liczba 5 mln zastrzeżonych numerów PESEL świadczy o tym, że ta świadomość rośnie. Chcę jasno podkreślić, że zastrzeżenie numeru PESEL skutecznie chroni przed kradzieżą tożsamości i oszustwami. A to dzięki temu, że utrudnia wykorzystanie naszych danych np. do zaciągnięcia pożyczki czy podpisania niechcianych umów. Zastrzeżony PESEL daje pewność, że odpowiednie instytucje i firmy dokładnie sprawdzą, czy z daną sprawą zwraca się do nich posiadacz numeru PESEL, a więc faktycznie zainteresowana osoba, czy też oszust – przypomina wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, komentując pobity rekord.

Zastrzeż PESEL filarem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest jednym z kluczowych założeń nowego podejścia do cyfryzacji opisanego w Strategii Cyfryzacji Polski do 2035 roku. Zainteresowanie usługą „Zastrzeż PESEL” pokazuje, że Polacy nie pozostawiają swojego bezpieczeństwa w sieci samemu sobie.

Zastrzeżenie swojego numeru PESEL jest możliwe od niemal roku, bo od 17 listopada 2023 r. Możliwość ta najpierw pojawiła się w serwisie mObywatel.gov.pl, a później – 10 stycznia 2024 r. – weszła też do aplikacji mObywatel. Do 1 czerwca 2024 r. obowiązywał okres przejściowy, w którym firmy i instytucje miały czas na dostosowanie się do zmian. Od tego dnia wszystkie instytucje finansowe (banki, instytucje kredytowe), mają obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL, zanim między innymi udzielą pożyczki czy sprzedadzą sprzęt na raty finansowane kredytem konsumenckim.

Niezwykle istotny jest fakt, że pomimo upłynięcia już wielu miesięcy od premiery „Zastrzeż PESEL”, a więc pomimo tego, że tzw. efekt świeżości już minął i usługa weszła w fazę dojrzałą, użytkownicy wciąż chętnie korzystają z możliwości przez nią oferowanych.

Jak zastrzec numer PESEL

Dlaczego warto zastrzec swój numer PESEL? Po prostu - dzięki temu można spać spokojnie. Nawet jeśli zdarzy się, że ktoś weźmie na nas kredyt, nie będziemy musieli udowadniać, że nie był on zaciągnięty przez nas, a bank czy inna instytucja, która kredytu udzieliła, nie będzie mogła wysuwać wobec nas roszczeń z tego tytułu.

Warto przypomnieć, w jaki sposób może zastrzec swój PESEL. Można to zrobić na trzy sposoby:

w aplikacji mObywatel,

na stronie gov.pl,

w urzędzie.

Zastrzeżenie numeru PESEL jest bezpłatne i dobrowolne – nie ma obowiązku tego robić. Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba być osobą pełnoletnią i mieć zdolność do czynności prawnych.