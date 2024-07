560 zł mniej za dentystę dla czteroosobowej rodziny. Taniej o 20 proc. na prywatne usługi dla każdego. Sprawdź, jak obniżyć cenę

560 zł mniej za dentystę dla czteroosobowej rodziny. To taniej o 20 proc. Jakość usług stomatologicznych świadczonych w ramach NFZ nadal niepokoi. To dlatego często decydujemy się na prywatne usługi. Nie każdy wie, że wystarczy zrobić to, by obniżyć cenę.

Usługi średnio o 20 proc. tańsze Jakość usług stomatologicznych świadczonych w ramach NFZ Dostęp do usług stomatologicznych realizowanych w ramach NFZ i jednocześnie poziom cen tych usług świadczonych komercyjnie, to tematy bardzo często poruszane w przestrzeni publicznej. Kilka miesięcy temu internet obiegły informacje o tzw. 500 plus na dentystę, czyli tak naprawdę możliwości skorzystania z profilaktyki stomatologicznej w ramach NFZ. Dużo też mówi się o wartości koszyka świadczeń, która z roku na rok w większości ośrodków spada, zamiast rosnąć. Najnowsze zagadnienie z zakresu tej tematyki, o którym w ostatnim czasie było głośno, to z kolei przywrócenie od września 2024 r. opieki stomatologicznej w szkołach. Jednak niezależnie od tego, jakie kroki podejmują rządzący, na tle tej tematyki na pierwszy plan niezmiennie wybija się zagadnienie dotyczące jakości usług świadczonych w tym zakresie w ramach NFZ. Czas oczekiwania to bowiem problem, z którym można sobie poradzić, o ile sytuacja nie jest nagła. Jednak faktu, że lekarze współpracujący z NFZ mogą używać podczas leczenia jedynie materiałów starszej generacji i nie mają możliwości stosowania najnowszych metod leczenia, to wada, na którą trudno przymknąć oczy. Czy to oznacza, że pacjentom pozostaje jedynie korzystanie z coraz droższych usług stomatologicznych oferowanych na rynku prywatnych usług medycznych? W większości przypadków tak. REKLAMA Usługi średnio o 20 proc. tańsze Warto jednak zwrócić uwagę na analizę przeprowadzoną przez rankomat.pl, z której wynika, że ceny tych usług można łatwo obniżyć o ok. 20 proc.! Eksperci mulitporównywarki rankomat.pl przeanalizowali ceny kilku usług dentystycznych oferowanych w gabinetach na terenie największych aglomeracji miejskich i w mniejszych ośrodkach, ale leżących w tym samym regionie. Usługi, które zostały wzięte pod uwagę to wypełnienie ubytku z wykorzystaniem materiału światłoutwardzalnego (za jedną ściankę zęba), usunięcie zęba, pakiet higienizacyjny oraz leczenie kanałowe. Okazało się, że usługi świadczone w mniejszych ośrodkach są średnio o 20 proc. tańsze. W przypadku konkretnych usług, np. usunięcia zęba czy skallingu, różnica ta potrafi osiągać poziom nawet 40 proc.!

Oczywiście w tym miejscu może pojawić się argument dotyczący trudności związanych z dotarciem o lekarza świadczącego usługi w mniejszym ośrodku. Nie da się ukryć, że taka wizyta wymaga poświęcenia większej ilości czasu, a także poniesienia kosztów na dojazd. Wydaje się jednak, że przy cenach osiągających taki poziom, jak usługi stomatologiczne, zorganizowanie jednego wyjazdu na wizytę dla czteroosobowej rodziny może jednak być warte tych poświęceń, bo np. w przypadku usunięcia kamienia i piaskowania zębów, różnica w cenie może wynosić nawet 140 zł na osobę – jak informuje rankomat.pl, taka jest różnica w cenach tych usług świadczonych np. w Katowicach i Bielsku Białej).