Trzynasta emerytura w 2025 roku: brutto - netto [tabela]. Kiedy wypłata? Także dla rencistów, czy pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i przedemerytalne

Ile wynosi w 2025 roku tzw. trzynasta emerytura, czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Jak obliczyć kwotę netto znając kwotę brutto? To świadczenie otrzymują co rok zarówno emeryci, jak i renciści. ZUS podał terminy wypłat tego świadczenia. Pierwsze osoby powinny dostać pieniądze z tego tytułu jeszcze w marcu.

rozwiń >

13. emerytura w 2025 roku - ile wynosi i kiedy będzie wypłacona

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości najniższej emerytury, która w tym roku wynosi 1878,91 zł brutto. Aby je otrzymać, nie trzeba składać żadnego wniosku.



- Już po raz kolejny ZUS wypłaca emerytom i rencistom dodatkową gratyfikację. W kwietniu wraz ze świadczeniem podstawowym, otrzymają oni trzynastą emeryturę. Świadczeniobiorcy, których termin wypłaty emerytury czy renty przypada na 1. 6. 10. 15. lub 20. dzień miesiąca, otrzymają „trzynastkę” jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi, które w tym roku wypadają w dniach 20-21 kwietnia – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.



Pierwszy termin wypłaty przypada na 1 kwietnia. Środki dla osób pobierających emerytury i renty w tym terminie zostaną przekazane na pocztę 27 marca, natomiast do banku trafią 31 marca.



Trzynaste emerytury są wypłacane emerytom i rencistom razem z podstawowym świadczeniem, w terminie jego wypłaty. W całym kraju otrzyma je 889 tys. uprawnionych, na łączną kwotę 1,67 mld zł brutto. W województwie podlaskim tego dnia dodatkowe środki trafią do ponad 7 tys. osób na łączną kwotę 13,414 mln zł brutto. - Zasadą jest, że wypłaty są realizowane w taki sposób, aby do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do naszych klientów. Jeśli termin wypłaty świadczenia przypada na dzień wolny od pracy, środki są przekazywane wcześniej, tak aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem płatności, trafiły do emeryta lub rencisty. Dotyczy to zarówno osób pobierających świadczenie na konto, jak i tych, które otrzymują je przekazem pocztowym – informuje rzeczniczka.



- Osoby, które mają termin wypłaty świadczenia głównego ustalony na 6 i 20 dzień miesiąca, dostaną je wraz z trzynastą emeryturą odpowiednio wcześniej, bo najpóźniej 4 kwietnia br. i 18 kwietnia br. „Trzynastkę” przed terminem dostaną także uprawnieni, którzy pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Dodatkowe pieniądze powinny trafić do nich 1 maja br. Ponieważ jest to dzień wolny od pracy, trzynasta emerytura dotrze do świadczeniobiorców najpóźniej 30 kwietnia br. - informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

REKLAMA

Kto otrzyma „trzynastkę”?

Trzynasta emerytura przysługuje osobom, które na dzień 31 marca 2025 r. mają prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń. Należą do nich:

- emerytura (w tym emerytura pomostowa,

- okresowa emerytura kapitałowa oraz emerytura częściowa),

- renta z tytułu niezdolności do pracy ( w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renta wypadkowa),

- renta szkoleniowa,

- renta socjalna,

- renta rodzinna ( w tym renta rodzinna po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz renta rodzinna wypadkowa),

- rodzicielskie świadczenie uzupełniające,

- świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

- nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, oraz

- świadczenie i zasiłek przedemerytalny.

Renta rodzinna, a trzynasta emerytura

- W przypadku renty rodzinnej pobieranej przez kilka uprawnionych osób (np. wdowa i osierocone dziecko) przysługuje jedno świadczenie pieniężne w ramach „trzynastki” i jest podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych. Podobnie wygląda sytuacja przy zbiegu prawa do świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową). Osobie uprawnionej przysługuje tylko jedna „trzynastka”. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy tę „dodatkową emeryturę” wypłaci ZUS - wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

"Trzynastka" a kryteria dochodowe i zajęcia komornicze

Wypłacane emerytom i rencistom świadczenia są zwykle traktowane jako dochody. Renty i emerytury są uwzględniane do kryterium dochodowego, przy ubieganiu się o dodatki mieszkaniowe, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji czy świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.



Czy dodatkowa gratyfikacja w postaci trzynastej emerytury stanowi wyjątek od tej reguły?



- Trzynasta emerytura nie jest wyznacznikiem dochodowym przy ustalaniu prawa do powyższych zasiłków, dopłat i ulg. Co więcej to świadczenie jest wolne od potrąceń administracyjnych i egzekucji komorniczych - tłumaczy Sebastian Szczurek z ZUS.

13 emerytura netto - jak obliczyć kwotę do wypłaty

Jak już wyżej wspomniano w bieżącym, 2025 roku trzynasta emerytura wynosi 1878,91 zł brutto. Ile to netto (do ręki)?



Trzeba wiedzieć, że od kwot brutto emerytur i rent ZUS pobiera co do zasady składkę zdrowotną (9%) i zaliczkę na podatek dochodowy (12%). Przy czym z uwagi na kwotę wolną od podatku (30.000 zł), od części świadczeń poniżej 2500 zł brutto ZUS nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy, a łączna kwota świadczeń emerytalno-rentowych wolnych od podatku w roku nie może przekroczyć 30 000 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przykład 1: jakie netto od emerytury 4000 zł brutto

A zatem, np. w przypadku comiesięcznej emerytury w kwocie 4000 zł brutto:

- oblicza się składkę zdrowotną od całej kwoty brutto: 4000 zł x 9% = 360 zł,

- oblicza się zaliczkę na podatek od nadwyżki ponad 2500 zł brutto: 1500 zł x 12% = 180 zł.



Czyli netto od emerytury 4000 zł brutto wynosi: 4000 zł – 360 zł (składka zdrowotna) – 180 zł (zaliczka na podatek) = 3460 zł

Przykład 2: jakie netto od emerytury 4000 zł brutto wypłaconej razem z tzw. trzynastą emeryturą

Gdy emeryt dostanie w kwietniu 2025 r. razem z comiesięczną emeryturą także trzynastą emeryturę. ZUS przed wypłatą sumuje oba świadczenia i wylicza od tej sumy składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek.



A zatem w ww. przypadku emerytury 4000 zł brutto, dodatkowa trzynasta emerytura będzie pomniejszona zarówno o składkę zdrowotną, jak i o zaliczkę na podatek:

1878,91 zł (trzynasta emerytura brutto) x 9% (składka zdrowotna) = 169,10 zł,

1878,91 zł (trzynasta emerytura brutto) x 12% (zaliczka na podatek) = 225 zł.



Więc trzynasta emerytura netto w tym przykładzie wyniesie: 1878,91 brutto - 169,10 (składka zdrowotna) - 225,00 (zaliczka na podatek) = 1484,81 zł.

Przykład 3: jakie netto od najniższej emerytury w 2025 r.

A jakie będzie netto trzynastej emerytury w przypadku emeryta, który dostaje co miesiąc najniższą emeryturę?



W przypadku comiesięcznej najniższej emerytury, która od 1 marca 2025 r. wynosi 1878,91 zł brutto:

- oblicza się składkę zdrowotną od całej kwoty brutto: 1878,91 zł zł x 9% = 169,10 zł,

- nie oblicza się zaliczki na podatek, bo emerytura nie przekracza 2500 zł brutto.



Więc kwota netto od najniższej emerytury wynosi: 1878,91 zł brutto - 169,10 zł = 1709,81 zł.

Przykład 4: jakie netto od najniższej emerytury wypłaconej w kwietniu 2025 r. razem z tzw. trzynastą emeryturą

Ale już kwietniowa wypłata takiego emeryta z najniższą emeryturą jest większa od 2500 zł brutto, bo zawiera zarówno emeryturę comiesięczną jak i tzw. trzynastą emeryturę.

A zatem łączna kwota brutto w takim przypadku wynosi: 1878,91 zł + 1878,91 zł = 3757,82 zł brutto.



I od takiego brutto liczymy netto już z uwzględnieniem zaliczki na podatek od kwoty brutto przekraczającej 2500 zł – (tak samo jak w ww. przykładzie z emeryturą 4000 zł brutto):

- oblicza się składkę zdrowotną od całej kwoty brutto: 3757,82 zł x 9% = 338 zł,

- oblicza się zaliczkę na podatek od nadwyżki ponad 2500 zł brutto: (3757,82 zł-2500 zł) x 12% = 1257,82 x 12% = 151 zł.



Czyli netto od najniższej emerytury wypłaconej razem z tzw. trzynastą emeryturą (w sumie 3757,82 zł brutto) wynosi:

3757,82 zł – 338 zł (składka zdrowotna) – 151 zł (zaliczka na podatek) = 3268,82 zł.

Ważne Jak więc widać nie ma jednej kwoty netto trzynastej emerytury. W przypadkach, gdy emeryt (lub rencista) dostaje co miesiąc emeryturę (lub rentę) w kwocie 2500 zł brutto lub wyższą, to tzw. trzynasta emerytura netto w 2025 roku wyniesie tyle ile w pierwszym przykładzie, czyli 1484,81 zł. Bowiem w takich przypadkach od całej kwoty brutto trzynastej emerytury odejmuje się zaliczkę na podatek. Zaś w innych przypadkach (emerytury poniżej 2500 zł brutto) kwota netto tzw. 13 emerytury będzie nieco wyższa, bo od jej części nie będzie pobierana zaliczka na podatek.

Trzynasta emerytura netto [Tabela]

Poniżej publikujemy tabelę kwot brutto - netto trzynastej emerytury w 2025 roku dla przykładowych kwot brutto comiesięcznego świadczenia emerytalno-rentowego wypłacanego razem z "trzynastką". Tabelę przygotował Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.