Podlaski Bon Turystyczny: Od 200 do 400 zł dopłaty do noclegu. Pieniądze już od 20 kwietnia!

Podlasie skrywa nieodkryte tajemnice, które teraz możesz poznać w wyjątkowy sposób – z bonem turystycznym, który pozwala zaoszczędzić na noclegach w regionie. Od 20 kwietnia turyści będą mieli okazję poczuć magię tego miejsca, korzystając z dofinansowania na noclegi w wybranych obiektach.

Od 20 kwietnia 2025 roku turyści, którzy odwiedzą województwo podlaskie, będą mogli skorzystać z wyjątkowego wsparcia w ramach Podlaskiego Bonu Turystycznego. Dzięki temu programowi osoby spoza regionu otrzymają dofinansowanie na noclegi w wybranych obiektach turystycznych, takich jak hotele, pensjonaty czy pola kempingowe. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 2 miliony złotych, aby wesprzeć lokalną turystykę i zachęcić Polaków do odkrywania mniej znanych, ale niezwykle malowniczych zakątków Podlasia. To doskonała okazja, by połączyć wypoczynek z pomocą regionowi w odbudowie po kryzysie przy granicy.

Cel bonu turystycznego: wsparcie Podlaskiego

Główny cel tego Podlaskiego Bonu Turystycznego to wsparcie turystyki w regionie w związku z trudną sytuacją przy granicy z Białorusią. Od lata 2021 roku przy tej granicy trwa wywołany przez stronę białoruską kryzys migracyjny, tzw. wojna hybrydowa. Turystyka jest jedną z branż, która ponosi bezpośrednie skutki tej sytuacji.

Operatorem bonu jest Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT), która będzie obsługiwać cały proces korzystania z programu. PROT już wcześniej informowała, że od 24 marca do 11 kwietnia do programu mogą się zgłaszać zainteresowani udziałem w programie właściciele różnych obiektów noclegowych z regionu podlaskiego.

Ważne Zgłoszenia obiektów noclegowych do bonu przyjmowane będą w terminie od 24 marca do 11 kwietnia 2025 roku poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej www.podlaskibonturystyczny.pl.

Harmonogram działania bonu turystycznego: dostępność od 20 kwietnia

"Będą miały na to trzy tygodnie. Będą zgłaszały się do 11 kwietnia. Później my je zweryfikujemy i w niedzielę wielkanocną (20 kwietnia) bony będą mogli generować turyści z Polski" - powiedziała dyrektorka Biura Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Katarzyna Sadowska, prezes PROT. Wcześniej, 24 marca ruszy strona internetowa bonu: podlaskibonturustyczny.pl. Na początku będzie dostępna dla przedsiębiorców, a od 20 kwietnia dla zainteresowanych turystów.

Podlaski Bon Turystyczny będzie dofinansowaniem dla osób spoza województwa podlaskiego, które będą korzystać z uczestniczących w programie:

polach kempingowych, kamperowych,

pensjonatach,

hotelach kategoryzowanych gwiazdkami.

W zależności od rodzaju tego noclegu kwota wsparcia w ramach bonu będzie wynosić - jak podał urząd marszałkowski - od 200 do 400 zł. Turysta będzie otrzymywał bon na numer telefonu. Bon będzie dopłatą do co najmniej dwóch noclegów w obiektach, które będą uczestniczyć w programie.

Ważne Podlaskie Bony Turystyczne dostępne będą od 20 kwietnia dla turystów spoza regionu. Bon, który będzie udzielany jako dopłata do noclegów w wybranych obiektach, zapewni wsparcie w wysokości od 200 do 400 zł w zależności od rodzaju zakwaterowania.

Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym wyjaśnił, że wysokość bonu zależy od kategorii obiektu, w którym zatrzyma się turysta. Jeśli wybierze kemping, schronisko czy kwaterę agroturystyczną – refundacja wyniesie 200 zł, jeśli hotel jedno- bądź dwugwiazdkowy, apartament czy pensjonat – 300 zł, natomiast 400 zł w przypadku hoteli 3, 4 i 5-gwiazdkowych.

Marszałek Łukasz Prokorym: Podlaskie to bezpieczne miejsce na wypoczynek

"Chcemy tym bonem pokazywać, że w naszym województwie jest bardzo bezpiecznie. My jako Podlasianie o tym wiemy i chcemy tym bonem zachęcać, aby mieszkańcy innych regionów Polski wybierali nasze województwo jako miejsce na odpoczynek i na poznawanie nowych rejonów naszego kraju" - powiedział marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.

Zwrócił też uwagę na fakt, że Podlaski Bon Turystyczny, choć nawiązuje do rozwiązania wprowadzonego przez polski rząd w 2020 roku, to w skali innych regionów jest innowacją. Podlaskie jest pierwszym samorządem wojewódzkim, który wprowadził taki program.

Marszałek dodał, że 2 mln zł na bon, to pula wyjściowa na ten program. Zaznaczył, że w zależności od tego jakim zainteresowaniem bon będzie się cieszył, władze województwa będą rozważać, czy nie przeznaczyć na program więcej pieniędzy.

Tabela: Podlaski Bon Turystyczny – najważniejsze informacje

Kategoria Szczegóły Podlaskiego Bon Turystycznego Data rozpoczęcia 20 kwietnia 2025 roku Cel Wsparcie turystyki na Podlasiu Kwota dofinansowania 200–400 zł Rodzaje obiektów Hotele, pensjonaty, pola kempingowe Warunki Co najmniej dwa noclegi w obiekcie uczestniczącym w programie Dla kogo Turyści spoza Podlasia Operator Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) Strona internetowa podlaskibonturystyczny.pl (od 20 kwietnia) Dofinansowanie całkowite 2 miliony zł (z możliwością zwiększenia) Zgłoszenia obiektów 24 marca – 11 kwietnia 2025 roku

Innowacyjne rozwiązanie dla branży turystycznej

Członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk powiedział, że sytuacja na granicy z Białorusią spowodowała, że do Podlaskiego przyjeżdża mniej turystów zarówno z kraju jak i z zagranicy, a bon- jako innowacyjne rozwiązanie w skali regionalnej - ma przedsiębiorcom turystycznym pomóc. Przedstawiciel województwa podlaskiego w rządzie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podkreślił, że ważnym zadaniem władz województwa, ale i regionalnych polityków jest promocja województwa, zachęcanie mieszkańców innych regionów, państw, aby do Podlaskiego przyjeżdżali i to robią.

Poseł KO Krzysztof Truskolaski poinformował, że aby wsparcie dla branży turystycznej było większe, trwają rozmowy np. z ministerstwem sportu i turystyki, by włączyło się do Podlaskiego Bonu Turystycznego. Powiedział, że prowadził rozmowy z ministrami Sławomirem Nitrasem i Pawłem Borysem w tej sprawie. "Będziemy walczyć o to, aby również polski rząd, ministerstwo sportu i turystyki zaangażowało się w ten bon" - powiedział Truskolaski.

Jak zgłosić obiekt do Podlaskiego Bonu Turystycznego?

Dokonując zgłoszenia obiektu do programu Podlaski Bon Turystyczny, wymagane będzie podanie pełnej nazwy i adresu danych kontaktowych, strony internetowej lub profilu w serwisie Facebook i załączenie grafiki (np. zdjęcia obiektu lub logotypu). Niezbędne będzie również podanie danych rozliczeniowych, w tym numeru NIP, adresu, numeru konta bankowego, a także danych osoby do kontaktu oraz załączenie zaświadczenia o posiadaniu wpisu do ewidencji obiektów hotelarskich.

Do programu mogą przystąpić obiekty noclegowe, które:

zlokalizowane są na terenie województwa podlaskiego,

wpisane są do ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego lub do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca położenia obiektu,

nie zalegają z należnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Zgłoszenia obiektów noclegowych do programu przyjmowane będą w terminie od 24 marca do 11 kwietnia 2025 roku poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej www.podlaskibonturystyczny.pl. W kwietniu odbędzie się webinar informacyjny, podczas którego wyjaśnione zostaną zasady funkcjonowania Programu. Więcej informacji także na stronach internetowych: www.podlaskie.it i www.podlaskibonturystyczny.pl.

Ważne Ważne daty dotyczące Podlaskiego Bonu Turystycznego: Zgłoszenia obiektów noclegowych - od 24 marca do 11 kwietnia 2025 r.

Generowanie bonów na noclegi realizowane w kwietniu i maju - od 20 kwietnia do 31 maja 2025 r.

Generowanie bonów na noclegi realizowane od czerwca do grudnia - od 1 czerwca do 31 grudnia 2025 r.

Podlaski Bon Turystyczny – wsparcie dla lokalnej turystyki

Podlaskie to region o wyjątkowych walorach przyrodniczych i kulturowych, który w ostatnich latach zmagał się z trudnościami wynikającymi z kryzysu migracyjnego przy granicy z Białorusią. Spadek liczby turystów negatywnie wpłynął na lokalne przedsiębiorstwa związane z branżą hotelarską i gastronomiczną. W odpowiedzi na te wyzwania samorząd województwa uruchomił Podlaski Bon Turystyczny, którego budżet wynosi 2 miliony złotych. Dzięki temu programowi osoby spoza województwa mogą uzyskać dofinansowanie na noclegi w kwocie od 200 do 400 zł, w zależności od kategorii obiektu. Celem inicjatywy jest nie tylko zwiększenie ruchu turystycznego, ale także odbudowa wizerunku regionu jako atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca do wypoczynku.

Realizacja programu rozpocznie się 20 kwietnia 2025 roku, a operatorem bonu będzie Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT). Wcześniej, od 24 marca do 11 kwietnia, przedsiębiorcy prowadzący obiekty noclegowe będą mieli możliwość zgłoszenia się do programu. Podlaski Bon Turystyczny to nie tylko forma wsparcia finansowego, ale również strategia długofalowej promocji województwa. Władze podkreślają, że w przypadku dużego zainteresowania program może zostać rozszerzony, co mogłoby stanowić wzór dla innych regionów zmierzających się z kryzysem w sektorze turystycznym.